Szalona radość pana z brzuszkiem. Holenderska legenda znów "odleciała"

16.04 | Po niezwykle emocjonującym meczu Ajax Amsterdam w wielkim stylu pokonał na wyjeździe Juventus 2:1 i awansował do półfinału Ligi Mistrzów. W barwach turyńczyków doskonałą partię rozegrał Wojciech Szczęsny, ale nie był w stanie powstrzymać kapitalnie grających Holendrów.

- Nie byliśmy faworytem do zwycięstwa, ale nasza filozofia gry dała nam awans do półfinału. Teraz czeka nas podróż do Anglii i kolejne wspaniałe wyzwanie - powiedział trener Ajaksu Erik ten Hag. Klub z Amsterdamu pokonał Juventus (3:2 w dwumeczu) w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Po remisie 1:1 u siebie z Juventusem to wciąż mistrz Włoch wydawał się faworytem, a ten status potwierdził w 28. minucie, gdy do siatki głową trafił Cristiano Ronaldo. Ajax cały czas jednak prezentował dynamiczny styl, do jakiego przyzwyczaił kibiców w tej edycji Champions League.

Opłaciło się, bo w 34. minucie wyrównał Donny van de Beek, a w 67. minucie Matthijs de Ligt wbiegł między dwóch obrońców gospodarzy i posłał piłkę głową blisko słupka. W tym momencie Juventus potrzebował dwóch bramek, ale wciąż częściej atakowali goście i to oni cieszyli się z awansu. Pierwszego od 1997 roku.



Spontaniczna radość

Amsterdamczycy długo świętowali wygraną na Allianz Stadium w Turynie. Na murawę wtargnęły nawet klubowe legendy Edwin van der Sar i Overmars, by świętować pod sektorem z kibicami Ajaksu. Obaj zrobili to już na Santiago Bernabeu w Madrycie po ograniu 4:1 Realu i awansie do ćwierćfinału.

Źródło: gettyimages.com Overmars wykonał taniec radości w Madrycie

Tym razem radość była jeszcze większa. Overmars, niegdyś błyskotliwy skrzydłowy Ajaksu, Arsenalu i Barcelony, teraz już pan z delikatną nadwagą, dał się ponieść emocjom. 46-latej zdjął marynarkę i rzucił się na murawę.

Źródło: EASTNEWS Overmars szalejący w Turynie

Pępek dyrektora wywołał wiele radości w mediach społecznościowych. Były kolega Overmarsa z reprezentacji Oranje Ronald de Boer pozwolił sobie na dowcipnego tweeta. Umieścił zdjęcie zniszczonej murawy i podpis: "Juventus pozywa Overmarsa".



Juventus klaagt Overmars aan!! @AFCAjax@juventusfc#watnwedstrijdpic.twitter.com/oJlp6XSail — Ronald de Boer (@RdBoer1970) April 17, 2019





Holender, który z Ajaksem wygrał Ligę Mistrzów w 1995 roku, jest członkiem zarządu wicemistrza kraju od 2012 roku. W zeszłym miesiącu podpisał nowy kontrakt. To oznacza, że dyrektorem Ajaksu Overmars będzie do 2024 roku. Dzięki kolejnym awansom w Lidze Mistrzów jego klub już teraz zarobił ponad 90 milionów euro. W półfinale rywalem Holendrów będzie zwycięzca pary Tottenham - Manchester City.

Wyniki i program ćwierćfinałów w Lidze Mistrzów (gwiazdka oznacza awans):



16 kwietnia, wtorek

Barcelona* - Manchester United 3:0 (2:0); pierwszy mecz 1:0

Juventus Turyn - Ajax Amsterdam* 1:2 (1:1); 1:1



17 kwietnia, środa

FC Porto - Liverpool (0:2)

Manchester City - Tottenham Hotspur (0:1)