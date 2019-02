Stracił przytomność na boisku. "Jestem w jednym kawałku"

Mecz ledwo się rozpoczął, a Scavone ucierpiał w starciu z zawodnikiem gości Giacomo Berettą. Temu drugiemu nic się nie stało, ale pierwszy bezwładnie upadł na murawę i jak się potem okazało, stracił przytomność.

Pozostali zawodnicy ruszyli w jego kierunku. Widząc, że nie można nawiązać z nim kontaktu, zaczęli rozpaczliwie sygnalizować, że niezbędna będzie interwencja służb medycznych.

Scavone odzyskał przytomność, ale na murawie i tak pojawiła się karetka, którą został przewieziony do szpitala. Po konsultacji z piłkarzami i trenerami arbiter zakończył spotkanie. - Patrząc na twarze zawodników, nie było sensu tego kontynuować - przyznał prezydent Lecce Saverio Sticchi Damiani.



Dün bahsettiğim Scavone’nin hastanelik olduğu pozisyon. Allah düşmanın başına vermesin... Scavone’nin bilinci açılmış. Karşılaşma ileri tarihe ertelendi.pic.twitter.com/YMI2Zv03sK — ZOGOLONGO (@kimseyokken) 2 lutego 2019





"Wielki strach"

Poturbowany piłkarz wrócił do domu w niedzielę. Dokładne badania szyi i klarki piersiowej wykazały, że nie doznał żadnych obrażeń wewnętrznych. W poniedziałek uspokoił kibiców.



"Był wielki strach. Na szczęście jestem w jednym kawałku. Wróciłem do domu, do mojej rodziny. Chcę podziękować wszystkim za słowa otuchy, za telefony i SMS-y. Nie oczekiwałem, że będzie tego aż tyle. Przepraszam, bo nie każdemu byłem w stanie odpowiedzieć" - przekazał włoski pomocnik.



Przerwany mecz przełożono na 18 lutego. Jest szansa, że Scavone w nim zagra.