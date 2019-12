"Poczuliśmy, że trzeba działać natychmiast". Klub Fabiańskiego bez trenera

Pellegrini pracował z ekipą West Hamu od połowy 2018 roku.



- Podjęliśmy tę decyzję z wielkim rozczarowaniem. Manuel jest dżentelmenem i praca z kimś jego kalibru była wielką przyjemnością. Jednak stało się jasne, że potrzebna jest zmiana, aby przywrócić klub na drogę do spełnienia naszych ambicji na ten sezon. Poczuliśmy, że trzeba działać natychmiast, aby dać nowemu trenerowi jak najwięcej czasu na osiągnięcie tych celów - powiedział jeden z prezesów klubu David Sullivan, cytowany w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej.



Nie wspomniano, kto zastąpi 66-letniego Chilijczyka, ani kiedy zostanie ogłoszone nazwisko nowego szkoleniowca.



West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect. — West Ham United (@WestHam) December 28, 2019

Fabiański rozczarowany