Straszyli operacją, tymczasem Neuer chce grać. Kapitan Bayernu gotowy na Herthę

Golkiper monachijczyków ma problemy z dłonią od ubiegłego tygodnia. Bayern nie podawał żadnych szczegółów. Reprezentant Niemiec nie zagrał w sobotnim hicie z Bayerem Leverkusen (1:3). Między słupkami monachijczyków stanął wówczas Sven Ulreich.

Straszyli operacją

Po meczu dziennik "Bild" poinformował, że Neuer doznał urazu kciuka i narzeka na ból. Dodano, że piłkarz mógł zerwać lub naderwać więzadła w stawie palca, pisano nawet o możliwej operacji i nawet trzymiesięcznej przerwie w grze.

Wszystko wskazuje jednak na to, że uraz nie jest aż tak poważny. - Myślę, że on chciałby zagrać jak najszybciej, ale potrzebna jest opinia lekarzy. Tej jeszcze nie mamy. Trzeba poczekać do najbliższego treningu - mówił na wtorkowej konferencji prasowej trener Nico Kovac.

Ostatecznie Neuer wziął w zajęciach i znalazł się nawet w kadrze na środowy mecz.

Transmisja spotkania o godz. 20.45 w Eurosporcie 1 oraz usłudze Eurosport Player.

Plan transmisji 1/8 finału Pucharu Niemiec:

Wtorek, godz. 18:30

1. FC Heidenheim – Bayer 04 Leverkusen, Eurosport 1 i Eurosport Player

Hamburger SV – 1. FC. Nuernberg, Eurosport Player

Wtorek, godz. 20:45

Borussia Dortmund – SV Werder Brema, Eurosport 1 i Eurosport Player

MSV Duisburg – SC Paderborn 07, Eurosport Player

Środa, godz. 18:30

RB Leipzig – VfL Wolfsburg, Eurosport 1 i Eurosport Player

Holstein Kiel – FC Augsburg, Eurosport Player



Środa, godz. 20:45

Hertha BSC – Bayern Monachium, Eurosport 1 i Eurosport Player

FC Schalke 04 – Fortuna Duesseldorf, Eurosport Player