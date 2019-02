Manuel Neuer może nie zagrać do końca sezonu

O urazie dłoni golkipera mistrzów Niemiec sam Bayern informował już w piątek, Nie podano jednak wtedy żadnych szczegółów. Neuer nie zagrał w sobotnim hicie z Bayerem Leverkusen (1:3). Między słupkami monachijczyków stanął Sven Ulreich. - Neuer nie zagrał z powodu obrażeń prawego kciuka - wyjaśnił już po meczu "Bild".

Nawet trzy miesiące przerwy

Mecze 1/8 finału Pucharu Niemiec na żywo tylko w Eurosporcie 1 We wtorek i w... czytaj dalej » Jak poinformowała gazeta, Neuer narzeka na ból. Dodano, że mógł zerwać lub naderwać więzadła w stawie palca. Dziennikarze podkreślają, że najbardziej narażeni na tego typu kontuzje są narciarze, bramkarze oraz rugbyści.

Najmniej optymistyczna wersja zakłada operację. Neuer miałby przejść zabieg, który spowodowałby nawet trzy miesiące przerwy w grze. Oznaczałoby to, że pauzowałby do końca sezonu.

Klubowi lekarze wstrzymują się z najgorszymi diagnozami. Robią wszystko, by do operacji nie doszło. Wtedy rehabilitacja palca trwałaby co najwyżej sześć tygodni.

Bayern traci cierpliwość

W Monachium szukają następcy Neuera, który nie prezentuje już takiej formy, jak przed kontuzją kości śródstopia. Niemiec nabawił się urazu w końcówce sezonu 2017/18 i wrócił tuż przed mundialem w Rosji. Na przełomie dwóch lat opuścił 54 spotkania.

Bayern zagra w środę w Berlinie z Herthą. Stawką spotkania będzie ćwierćfinał Pucharu Niemiec. Transmisja spotkania o godz. 20.45 w Eurosporcie 1 oraz usłudze Eurosport Player.

