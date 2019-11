Loew zdradził, kto stanie w niemieckiej bramce. Decyzja może zaskakiwać

33-letni Neuer od dekady jest podstawowym golkiperem Niemców. Przygodę z kadrą zaczynał w 2009 roku i od tego czasu rozegrał w niej 91 spotkań, wygrywając m.in. mistrzostwo świata. O sześć lat młodszy Ter Stegen nie ma tak wielkiego zaufania Loewa, co od pewnego czasu wywoływało jego wielką frustrację. Teraz selekcjoner naszych zachodnich sąsiadów podjął decyzję, która na jakiś czas powinna udobruchać podstawowego golkipera Barcelony.

Znowu Irlandia Północna

Brzęczek wie, że mecz z Izraelem to nie spacerek. "Tym razem czeka nas trudniejsze zadanie" Selekcjoner... czytaj dalej » - W piątek rano rozmawialiśmy z bramkarzami. Manuel Neuer zagra w sobotę z Białorusią w Moenchengladbach, a we wtorek Ter Stegen wystąpi przeciwko Irlandii Północnej we Frankfurcie - powiedział Loew na konferencji prasowej.

Loew w przeszłości twierdził, że hierarchia w niemieckiej bramce jest ustalona i numerem jeden jest niezmiennie Neuer. Najnowsza decyzja szkoleniowca pokazuje jednak, że bierze on pod uwagę jakąś rywalizację na tej kluczowej pozycji.

Dla Ter Stegena występ przeciwko Irlandczykom będzie pierwszym meczem o punkty od ponad dwóch lat. Po raz ostatni zagrał w eliminacjach mistrzostw świata w Rosji, ponieważ kontuzjowany był Neuer. 5 października 2017 interweniował w spotkaniu… z Irlandią Północną (3:1).

Nie wytrzymał

W sumie Ter Stegen uzbierał 23 występy w niemieckiej kadrze, ale aż 14 z nich to mecze towarzyskie. Kiedy Neuer był zdrowy, to zawsze grał w najważniejszych meczach. Bramkarz Barcelony znosił to ze spokojem, ale nie wytrzymał po wrześniowych meczach eliminacyjnych z Holandią (2:4) i Irlandią Północną (2:0), kiedy mimo wysokiej formy po raz kolejny zasiadł na ławce.



- Nie jest łatwo znaleźć wytłumaczenie, dlaczego tak się dzieje, bo w każdym meczu daję z siebie wszystko. Cały czas próbuję. Tak czy inaczej to zgrupowanie reprezentacji było dla mnie dużym ciosem - oświadczył wówczas Ter Stegen.



Po tych słowach w Niemczech na nowo rozgorzała dyskusja, kto powinien stać między słupkami w kadrze. Także Loew postanowił znaleźć jakiś kompromis i dał Ter Stegenowi zagrać w prestiżowym sparingu z Argentyną. Już jednak cztery dni później, w konfrontacji Niemców z Estonią (3:0) w eliminacjach do Euro, starym zwyczajem bronił Neuer. Takie dzielenie czasu gry między golkiperami w założeniu ma zażegnać rosnący konflikt w niemieckiej kadrze. Może jednak sprawić, że obaj bramkarze będą pod jeszcze większą presją.