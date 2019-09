Mur, który uratował Barcelonę. "Ter Stegen pokazał Neuerowi, kto jest lepszy"

Barcelona przetrwała w Dortmundzie. Jej bramkarz dokonywał cudów Borussia... czytaj dalej » Borussia próbowała różnymi środkami pokonać ter Stegena. Niemiec, który zawitał do ojczyzny z barcelońskim zespołem, w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów bronił jak w transie.

We wtorek nie dał się pokonać nawet z rzutu karnego, zatrzymał strzał Marco Reusa, dobrego znajomego z reprezentacji i wspólnych występów w Borussii Moenchengladbach. Ter Stegen był bezbłędny, w dodatku dopisywało mu szczęście, przy strzale Juliana Brandta pomogła mu poprzeczka.

Kataloński dziennik "Sport" poświęcił mu okładkę swojego środowego wydania. "Mur ter Stegen. Obronił karnego, był kluczem do zdobycia przez Barcelonę punktu w Dortmundzie" - uzasadniono.

Zachwyty popłynęły również z Madrytu. "Ter Stegen był murem, który uratował dla Barcelony punkt" - napisał "AS".



#PortadaSPORT



Muro Ter Stegen



pic.twitter.com/GnXgg5tEvu — Diario SPORT (@sport) September 17, 2019





Laurkę bramkarzowi wystawiono oczywiście także w Niemczech. "Killer od rzutów karnych. Obronił cztery z sześciu karnych w Lidze Mistrzów. Przed Reusem nie pokonali go Aguero, Dżeko i Dembele" - przypomniał "Bild".

"Zwycięzcą został ter Stegen" - obwieścił z kolei monachijski dziennik "Sueddeutsche Zeitung".

Źródło: PAP/EPA Jedna z parad niemieckiego bramkarza

Ter Stegen ostatnio przeżywa trudny moment po tym, jak głośno upomniał się o miejsce w podstawowym składzie reprezentacji Niemiec. W ojczyźnie rozpoczęła się dyskusja, kto powinien bronić, on czy Manuel Neuer, na którego konsekwentnie stawia selekcjoner Joachim Loew.

Do dyskusji przyłączył się Neuer, który zarzucił koledze wychodzenie przed szereg. - Jego słowa były niesprawiedliwe - odparł ter Stegen i emisję wieloodcinkowego serialu w Niemczech zaczęto na dobre. O zdanie przepytuje się trenerów i byłych reprezentacyjnych bramkarzy. Jednoznacznego faworyta nie ma.

Po meczu Borussii z Barceloną do sporu oczywiście wrócono. "Pięć parad ter Stegena. Jak odpowie dziś Neuer?" - dopytuje "Bild", mając na myśli środowe spotkanie Bayernu z Crveną Zvezdą.

Hiszpanie wiedzą, kto jest lepszy

Konflikt w niemieckiej reprezentacji podgrzewają również Hiszpanie. Zdaje się, że oni nie mają wątpliwości, komu należy się miejsce w drużynie Loewa.



"Bramkarz Barcelony pozostawił po sobie w Niemczech swego rodzaju list. Obronił karnego i zwrócił na siebie uwagę Joachima Loewa. Wysłał też wiadomość Neuerowi w sporze o miejsce w bramce. Przemówił, ale tym razem na boisku. Jego interwencje były kluczowe. W pierwszej połowie wygrał pojedynek z Reusem, w drugiej tego samego Reusa wykonującego rzut karny. To był jego mecz, który powinien zadedykować selekcjonerowi i Neuerowi" - przekonuje "Marca".



Natomiast Javier Miguel z dziennika "AS" w swoim pomeczowym komentarzu pokusił się o następującą opinię: "Ter Stegen pokazał Neuerowi, kto jest lepszy".



Co na to wszystko sam zainteresowany? - Ludzie wiedzą, do czego jestem zdolny - odparł po spotkaniu, gdy zapytano go, czy postawą w Dortmundzie nie chciał przypadkiem czegoś udowodnić.

- Sam w siebie wierzę, zawsze daję z siebie sto procent, właśnie to zademonstrowałem - spuentował.

1. kolejka Ligi Mistrzów:

wtorek, 17 września

grupa F

Borussia Dortmund - Barcelona 0:0

Inter - Slavia Praga 1:1

Bramki: Barella (92.) - Olayinka (63.)

grupa E

Napoli - Liverpool 2:0

Salzburg - Genk 6:2

grupa G

Lyon - Zenit 1:1

Benfica - RB Lipsk 1:2

grupa H

Chelsea - Valencia 0:1

Ajax - Lille 3:0

środa, 18 września

grupa A

Club Brugge - Galatasaray Stambuł (18.55)

Paris Saint-Germain - Real Madryt (21.00)

grupa B

Olympiakos Pireus - Tottenham Hotspur (18.55)

Bayern Monachium - Crvena Zvezda Belgrad (21.00)

grupa C

Dinamo Zagrzeb - Atalanta Bergamo (21.00)

Szachtar Donieck - Manchester City (21.00)

grupa D

Bayer Leverkusen - Lokomotiw Moskwa (21.00)

Atletico Madryt - Juventus Turyn (21.00)