Bayern murem za swoim bramkarzem. "Ta dyskusja nie powinna mieć miejsca"

Konflikt w bramce Niemców. "Słowa nie na miejscu" Marc-Andre ter... czytaj dalej » Dyskusję wywołał sam Ter Stegen, mocno niezadowolony, że w reprezentacyjnej hierarchii jest dopiero na drugim miejscu. We wrześniowych meczach z Holandią i Irlandią Północną bronił Neuer, mistrz świata z 2014 roku, a od trzech lat kapitan niemieckiej drużyny.



I się zaczęło. Bramkarze wdali się w publiczną pyskówkę. Neuer odpowiedział, że kolega z reprezentacji swoimi komentarzami psuje atmosferę w drużynie. Na ripostę długo nie czekał. - Neuer nie musi komentować moich osobistych odczuć i ich mierzyć. Jeśli popatrzycie na kilka ostatnich lat, to zauważycie, że zawsze byłem w porządku, a to, co on mówi, jest nieuczciwe. Jego słowa były nie na miejscu - odparł Ter Stegen.

Selekcjoner: numerem jeden jest Neuer

Niemieckie media tak tego nie zostawiły. Rozpoczęło się przepytywanie trenerów i byłych reprezentacyjnych bramkarzy. Poproszeni o zdanie selekcjoner Joachim Loewa i odpowiadający w niemieckiej kadrze za golkiperów Andreas Koepke przyznali otwarcie: nie ma dyskusji, numerem jeden jest Neuer.



Dziennikarze drążyli dalej, a oliwy do ognia, chcąc nie chcąc, dolał Ter Stegen, który we wtorek wybronił Barcelonie punkt w Dortmundzie w meczu z Borussią. Gazety, także te z Monachium, nie szczędziły mu pochwał.

Przy okazji środowego meczu Bayernu w Lidze Mistrzów do dyskusji włączyli się przełożeni Neuera. Klub Roberta Lewandowskiego wygrał z Crveną Zvezdą Belgrad 3:0, ale niemieckich reporterów interesował głównie jeden temat.



- Co o tym sądzę? Myślę, że to żart. Z bramkarzem jest inaczej niż inną pozycją na boisku. On musi wiedzieć, czy gra. A numerem jeden jest Manuel Neuer. To najlepszy bramkarz na świecie. Owszem, przez jakiś czas nie grał z powodu kontuzji, ale było jasne, że jeśli wróci do formy, czyli tak jak jest teraz, to bez dyskusji będzie podstawowym bramkarzem - skomentował prezes Bayernu Uli Hoeness.



Odezwał się również dyrektor wykonawczy mistrza Niemiec Karl-Heinz Rummenigge. On również jest murem za Neuerem, ale przy okazji wrzucił kamyczek do ogródka Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB).



- Obydwaj to gracze światowej klasy. To, co mi się nie podoba w całej tej historii, to zachowanie DFB. Nie składa jasnych deklaracji, wszystko dzieje się za plecami Manuela. Nie sądzę, żeby to było sprawiedliwe - ocenił Rummenigge.



Zamieszaniem zdziwiony jest trener Bayernu Niko Kovac. - Ta dyskusja w ogóle nie powinna mieć miejsca. Mówimy o czołowym zawodniku, który gra w reprezentacji od ponad dziesięciu lat, który z klubem i drużyną narodową wygrał wszystko. Jestem absolutnie po stronie moich szefów i stoję murem za naszym kapitanem. Manuel jest numerem jeden w Niemczech - stwierdził.

