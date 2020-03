Kolejny piłkarz Serie A zakażony koronawirusem. To klubowy kolega Polaków

LaLiga zawieszona, kwarantanna w Realu. Inter zawiesza działalność Liga hiszpańska... czytaj dalej » Reprezentantów Polski, podobnie jak innych zawodników, którzy mieli kontakt z zakażonym najprawdopodobniej czeka teraz dwutygodniowa kwarantanna. Włochy to europejskie epicentrum pandemii. Dotychczas zmarło tam ponad 800 osób, zaś 12 tysięcy jest zakażonych. Wszelkie wydarzenia sportowe na Półwyspie Apenińskim są zawieszone przynajmniej do 3 kwietnia.

Kontakt z czterema Polakami

Jeszcze w miniony weekend w Italii rozgrywano zaległe spotkania 26. kolejki rozgrywek. Potencjalne zagrożenie starano się minimalizować, organizując mecze bez udziału publiczności. Ostatnie przypadki potwierdziły jednak, że takie rozwiązanie nie eliminuje problemu.

Sampdoria w ostatnią niedzielę mierzyła się w Genui z Hellasem. Gabbiadini zagrał w wyjściowym składzie gospodarzy, podobnie jak Bereszyński. Linetty dołączył do nich na boisku po przerwie. We wspomnianym wydarzeniu uczestniczyło jednak więcej Polaków. Napastnika, u którego potwierdzono w czwartek zakażenie koronawirusem, starał się powstrzymywać grający w defensywie ekipy z Werony Paweł Dawidowicz. Cały mecz na ławce rezerwowych przesiedział z kolei Mariusz Stępiński. Bardzo prawdopodobne, że piłkarze Hellasu również będą musieli poddać się kwarantannie.

Przestrzegajcie zasad, a wszystko się ułoży

"Gabbiadini ma lekką gorączkę, ale poza tym czuje się dobrze. Klub wprowadza wszelkie procedury izolacyjne zalecane przez władze" - czytamy w oświadczeniu klubu z Genui.

"Został u mnie wykryty koronawirus. Dziękuję za wszystkie wiadomości i wsparcie, które otrzymałem. Chciałbym również was zapewnić, że czuję się w porządku, nie martwcie się. Przestrzegajcie zasad, zostańcie w domach i wszystko się ułoży" - przekazał za pośrednictwem Twittera zawodnik.

”I've tested positive for coronavirus. I want to thank you all for the many messages I've received. I also want to let you know that I'm fine, so don't worry. Follow the rules, stay at home and everything will work out.” https://t.co/w2UU3cwsN4 — Sampdoria English (@sampdoria_en) March 12, 2020

Tuż po środowej informacji o wykryciu wirusa u Daniele Ruganiego, zarówno Juventus, jak i Inter, który mierzył się z turyńczykami w minioną niedzielę, zdecydowały się zawiesić wszelkie aktywności łącznie z treningami, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania choroby.