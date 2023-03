Czerwona kartka za brutalny faul. W drodze do szatni płakał

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku Casemiro trafił do Manchesteru United z Realu Madryt i przez długi czas miał bardzo duży wpływ na poprawę wyników tego zespołu. Ostatnio Brazylijczyk wyraźnie jednak nie wytrzymuje presji i przez swoje nieodpowiedzialne zachowanie ciągnie drużynę w dół.

Źródło: Getty Images Casemiro płakał po czerwonej kartce

Kolejne kartki Casemiro

Arsenal wygrał wysoko w derbach, Manchester United znów się nie popisał Arsenal... czytaj dalej » Najpierw Casemiro nie mógł zagrać w hitowym meczu z Arsenalem (2:3), bo pauzował za pięć żółtych kartek. Potem przyszło feralne spotkanie z Crystal Palace (2:1), w którym Brazylijczyk zobaczył czerwony kartonik po tym, jak złapał za szyję Willa Hughesa. W konsekwencji został ukarany pauzą w trzech kolejnych meczach ligowych.

W następnym starciu z Liverpoolem cała ekipa United spisała się fatalnie, przegrywając 0:7. Casemiro na pewno chciał się zrehabilitować za tamtą klęskę w niedzielnej konfrontacji z Southamptonem, ale zrobił to w fatalnym stylu.

W 34. minucie gry doświadczony pomocnik zrobił wślizg wyciągniętą nogą, ale zamiast w piłkę, trafił w piszczel Carlosa Alcaraza. Po tym faulu podcięty Argentyńczyk aż wyskoczył w powietrze, a następnie zwijał się z bólu na murawie.

Sędzia spotkania początkowo pokazał Casemiro żółtą kartkę, ale po wideoweryfikacji zamienił karę. Brazylijczyk słusznie został usunięty z boiska. Kiedy schodził do szatni płakał i ocierał łzy rękawem. Osłabił zespół, który tylko zremisował 0:0 z ostatnią drużyną w tabeli Premier League. Za karę czeka go także kolejna, kilkumeczowa przerwa w grze.



Was VAR & the referee right to send Casemiro off for this tackle? #MUNSOUpic.twitter.com/wRSt3qhg9q — talkSPORT (@talkSPORT) March 12, 2023