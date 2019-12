Rashford zepsuł powrót Mourinho. Czerwone Diabły lepsze od Tottenhamu

We wtorek Tottenham poinformował, że z klubem pożegnał się Mauricio Pochettino. Argentyńczyk pracował w Spurs od maja 2014 roku. W zeszłym sezonie doprowadził zespół do finału Ligi Mistrzów, w którym lepszy okazał się Liverpool. Nowym menedżerem Tottenhamu został Jose Mourinho.

Ostatnie zachowanie Garetha Bale'a doprowadziło do burzy w Madrycie. "Lekceważący, niemądry, niewdzięczny. W takiej kolejności" - taki tytuł dała 'Marca' po zdjęciu piłkarza z flagą Walii i napisem "Walia. Golf. Madryt. W takiej kolejności". Wydaje się, że dni Bale'a w Realu są już policzone, a na ratunek może mu przyjść nowy menedżer Tottenhamu Jose Mourinho.

Jose Mourinho przejął funkcję menedżera w Tottenhamie. Portugalczyk podpisał kontrakt do 30 czerwca 2023 roku. Do pracy wrócił po rocznej przerwie. Wcześniej prowadził m.in. w Manchesterze United, Chelsea, Realu Madryt czy Interze. Mourinho zastąpił w Tottenhamie Mauricio Pochettino.

Portugalczyk nie wziął zatem odwetu na byłym klubie, z którego wyrzucono go niespełna rok temu.



Guardiola zapomniał, gdzie pracuje. "Jaki Bayern?" Piłkarze... czytaj dalej » - Wracam do miejsca, gdzie byłem szczęśliwy. Ten etap jest już jednak zamknięty. Miałem czas, żeby wszystko przeanalizować. Teraz o Manchesterze myślę tylko jako rywalu i szukam sposobu na zwycięstwo - zapewniał Mourinho na konferencji prasowej.



Zanim mecz zaczął się na dobre, jego piłkarze musieli odrabiać straty. W 6. minucie Marcus Rashford wbiegł w pole karne i strzelił natychmiast, zmuszając do błędu Paulo Gazzanigę. Było 1:0.

Rashford nie odpuszczał

Gospodarze nacierali dalej, zwłaszcza Rashford, który toczył pojedynki z bramkarzem Tottenhamu. Napastnik Czerwonych Diabłów próbował na różne sposoby. Z rzutu wolnego pomylił się nieznacznie, a gdy przyłożył z dystansu, piłkę na poprzeczkę zbił Gazzaniga. Obaj byli najbardziej zapracowanymi zawodnikami na boisku.



Bo londyńczycy długo byli bezradni. Ich odpowiedź nadeszła dopiero w 39. minucie. Uderzył z bliska Serge Aurier. Nieskutecznie. Za chwilę piłkę przechwycił Delle Alli, który przerzucił ją nad zdezorientowanymi Ashleyem Youngiem i Fredem. Pokonanie Davida de Gei było już formalnością.



Wyrównujący gol na niewiele się zdał. W drugiej połowie błąd popełnił Moussa Sissoko, faulując we własnym polu karnym szarżującego Rashforda. Jedenastkę wykorzystał sam poszkodowany. W ten sposób Anglik wbił ósmego i dziewiątego gola w rozgrywkach.

Źródło: PAP/EPA Rashford oszukał De Geę

Mourinho przegrany

To był rozstrzygający moment spotkania. Tottenhamowi niewiele wychodziło, nawet z wprowadzonym na boisko Christianem Eriksenem. Mourinho doznał więc pierwszej porażki w roli trenera londyńczyków. Poprzednie trzy mecze - z West Hamem, Olympiakosem w Lidze Mistrzów i z Bournemouth kończyły się zwycięstwami.



A ekipa Ole Gunnara Solskjaera wygrała po dwóch remisach - z Sheffield United i Aston Villą oraz po porażce z Astaną w Lidze Europy. Teraz czeka ją bardziej wymagające zadanie. W sobotę Czerwone Diabły zagrają na wyjeździe z broniącym tytułu Manchesterem City.



Tottenham - też w sobotę - zmierzy się u siebie z Burnley.

Źródło: PAP/EPA Mourinho pokonany

