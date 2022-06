Transferowe domino z udziałem Lewandowskiego. Ważna rola Manchesteru United

Frenkie de Jong trafił do Barcelony w 2019 roku

30.05 | Robert Lewandowski przyznał w poniedziałek, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca. Do stanowczego stanowiska kapitana reprezentacji Polski odniósł się Radosław Majdan. - Jeżeli nie przejdzie teraz, w tym okienku transferowym, w Barcelonie może się wypromować inny napastnik i to miejscu zamknie się dla Roberta - wyjaśnił były kadrowicz na antenie TVN24.

Majdan o Lewandowskim: nadarzyła się okazja i to jest dobry...

Robert Lewandowski zabrał głos w sprawie końca swojej przygody z Bayernem Monachium. Transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron - powiedział na konferencji kapitan reprezentacji Polski. Jego słowa rezonują w całym piłkarskim świecie. Teoretycznie - jego kontrakt z mistrzem Niemiec jest ważny jeszcze przez rok. Jednak trudno w praktyce sobie wyobrazić współpracę, której nie widzi on sam.

Barcelona jeszcze niedawno nie chciała rozważać sprzedaży reprezentanta Holandii, którego pozyskała z Ajaksu w 2019 roku za ponad 80 mln euro. Kryzys ekonomiczny zmusił ją jednak do podjęcia radykalnych kroków, by myśleć o realnych wzmocnieniach składu. De Jong jest głównym celem transferowym nowego menedżera Manchesteru United, Erika ten Haga. W przeszłości obaj z sukcesami pracowali wspólnie w Amsterdamie. Kolejny transfer Bayernu. Niemcy wykupili Holendra Bayern Monachium... czytaj dalej »

Manchester robi miejsce w pomocy

Klub z Old Trafford przechodzi prawdziwą rewolucję w linii pomocy. We wtorek AS Roma oficjalnie potwierdziła pozyskanie doświadczonego Serba Nemanji Maticia, któremu wygasł kontrakt w Manchesterze.

Przesądzone jest również odejście Paula Pogby po zakończeniu kontraktu. Poza tym z United ma odejść kilku innych pomocników, którzy nie mogli liczyć na częste występy w ostatnich sezonach. Ten Hag chce przebudować tę formację zgodnie ze swoją wizją, w której De Jong w przeszłości pełnił już kluczową rolę.

Według angielskich mediów Barcelona jest gotowa sprzedać holenderskiego pomocnika, lecz chce otrzymać podobne pieniądze do tych, które sama w niego zainwestowała.

"Barca będzie dążyć do odzyskania większości kwoty transferowej, którą zapłaciła Ajaksowi w 2019 roku. Miała wynosić około 77 mln funtów. W United panuje przekonanie, że transakcję uda się zamknąć bliżej 68 mln funtów" - informuje "Daily Mirror".

Źródło: Getty Images Frenkie de Jong może trafić do Manchesteru United, a Robert Lewandowski do FC Barcelony

Twarde warunki Bayernu

Taka suma wystarczyłaby Katalończykom na sprowadzenie Lewandowskiego. Według doniesień hiszpańskich mediów szefowie Bayernu są skłonni sprzedać króla strzelców Bundesligi za 50 mln euro płatne w jednej racie.

Sytuacja Polaka w Monachium bardzo zaogniła się w ostatnich tygodniach, ale wygląda na to, że transferowe domino zaczyna się układać po jego myśli. Barcelona wkrótce może dysponować środkami na jego zakup, a mistrzowie Niemiec są coraz bliżej pozyskania Sadio Mane z Liverpoolu, który wypełniłby lukę w ataku Bayernu.