Zdjęty z boiska Ronaldo opuścił stadion jeszcze przed końcem meczu

Po planowanym zakończeniu sagi Roberta Lewandowskiego opera mydlana z Ronaldo jest zapewne tego lata najdłuższą i najbardziej medialną. Jeszcze rok temu wydawałaby się kompletnie niespodziewaną.

Gdy Cristiano wracał do klubu, w którym w 2003 roku rozpoczynał europejską przygodę na najwyższym poziomie, transakcji towarzyszyła ogromna ekscytacja fanów i nie mniejsza dawka nadziei. Choć Portugalczyk na wszystkich frontach ustrzelił w sumie 24 gole, sezon United był pełen rozczarowań. Największym okazało się miejsce poza tegoroczną Ligą Mistrzów, które latem miało sprowokować pięciokrotnego zdobywcę Złotej Piłki do chęci opuszczenia obecnej drużyny.

Ronaldo w lipcu dłuższy czas nie trenował z zespołem, a zagraniczne media nie ustawały w rewelacjach na temat transferu, do którego nie doszło. Zapewne wskutek ogromnej pensji, zaawansowanego wieku i sporego ego poważnych chętnych na CR7 miało brakować, przez co w ostatnim tygodniu miesiąca wrócił do pracy w klubowym ośrodku. W niedzielę wrócił też na murawę.

Przeciwko zespołowi z Hiszpanii nie zaprezentował się mimo to oszałamiająco, a w mediach społecznościowych więcej mówiło się o jego osobliwym, w pewnym stopniu ostentacyjnym zachowaniu względem nowego menedżera Erika ten Haga.



Cristiano Ronaldo with Erik ten Hag pic.twitter.com/dMyIG7MA6s — B/R Football (@brfootball) July 31, 2022





Saga trwa

Sporo kontrowersji było już także po tym, jak gwiazdor opuścił boisko. Nie dość, że jego zmiennik Amad Diallo zdobył bramkę trzy minuty po wejściu w drugiej połowie, to sam zainteresowany nie miał zamiaru oglądać popisów młodszych kolegów.



Cristiano Ronaldo leaving Old Trafford before the full-time whistle [@CantonaManc] pic.twitter.com/w4Cu8KJ22U — United Zone (@ManUnitedZone_) July 31, 2022





W czasie, gdy piłkarze United kończyli rywalizację, najlepszy strzelec zespołu został przyłapany już pod Old Trafford. "Nie poczekał nawet na ostatni gwizdek" - napisał jeden z fanów.

I tak gorąca już atmosfera wokół Ronaldo została jedynie podsycona. Saga trwa.