Liga Mistrzów nie dla Czerwonych Diabłów. Remis z ostatnim zespołem w tabeli

Zawodnicy Ole Gunnara Solskjaera dobrze rozpoczęli rywalizację z Huddersfield, obejmując prowadzenie już w 8. minucie. Ze strzałem Scotta McTominaya z okolic linii pola karnego nie poradził sobie Jonas Lossl.



Two great chances for #MUFC, but Chong and Pogba are denied by Lossl and the crossbar respectively. #HUDMUNpic.twitter.com/3L1efXOZLu — Manchester United (@ManUtd) 5 May 2019





United w Lidze Europy

Z biegiem czasu gospodarze zaczęli jednak spisywać się lepiej, przeprowadzając większość akcji prawą stroną. Rywala zaskoczyli po przerwie. Szczególnie aktywny z przodu był Isaac Mbenza, który w 60. minucie dał spadkowiczowi z Premier League remis. Po świetnym podaniu od bramkarza, młodzieżowy reprezentant Belgii nie dał szans Davidowi De Gei.

Menedżer Liverpoolu spokojny o zdrowie Salaha. "Wyglądał całkiem OK" Liverpool rzutem... czytaj dalej » Ostatnie minuty meczu były widowiskową wymianą ciosów, gdyż remis nie zadowalał żadnej z drużyn. W 88. minucie potężny strzał oddał Paul Pogba, ale trafił piłką w poprzeczkę. Chwilę potem De Gea był górą w sytuacji sam na sam z Karlanem Ahearnem-Grantem.

Podział punktów sprawił, że United będą musieli zadowolić się w przyszłym sezonie grą w Lidze Europy.

Błysnął Hazard

Chelsea w pierwszej połowie starcia z Watfordem nie zachwycała. Dość powiedzieć, że schodzących do szatni piłkarzy żegnało na Stamford Bridge buczenie miejscowych fanów. Goście wysoko atakowali ekipę Maurizio Sarriego, wywierając na niej presję.

W drugiej odsłonie błysnął Hazard. Jego dwa znakomite dośrodkowania z prawej strony w 48. i 51. minucie skutecznymi strzałami głową wykończyli Ruben Loftus-Cheek i David Luiz. To uspokoiło gospodarzy, którzy byli w stanie jeszcze bardziej przejąć inicjatywę. Jej efektem było trafienie Gonzalo Higuaina (wykorzystał świetne prostopadłe podanie Pedro) na 3:0 z 75. minuty.

Dzięki wygranej The Blues wyprzedzili w tabeli Tottenham Hotspur i bardzo przybliżyli się do gry w Lidze Mistrzów. W ostatniej kolejce czeka ich wyjazdowy mecz z Leicester City.