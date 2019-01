Koncert Davida de Gei. Czerwone Diabły zdobyły Wembley

Ole Gunnar Solskjaer został ogłoszony trenerem Manchesteru United. Funkcję po zwolnionym Jose Mourinho ma pełnić do końca sezonu. Norweg jest na Old Trafford prawdziwą legendą.

O pierwszej w tym sezonie konfrontacji między Manchesterem United a Tottenhamem kibice Czerwonych Diabłów chcieli zapewne jak najszybciej zapomnieć. Niemrawa drużyna prowadzona jeszcze wtedy przez Jose Mourinho, w trzeciej kolejce Premier League, gładko przegrała u siebie ze Spurs 0:3. Słabo wyglądała również statystyka ostatnich trzech ligowych wyjazdów Man Utd na starcia z Tottenhamem – trzy spotkania, trzy porażki.

W klubie z Old Trafford nastąpiła jednak wielka zmiana, gdy zespół po Mourinho przejął Ole Gunnar Solskjaer. Licząc wszystkie rozgrywki, pod wodzą Norwega piłkarze United rozegrali pięć meczów, za każdym razem schodząc z boiska w roli zwycięzców. Gołym okiem dało się zauważyć, że do drużyny powróciła radość z gry.

Czerwone Diabły znów zachwycały, jednak to konfrontacja z Tottenhamem miała być pierwszym poważnym sprawdzianem dla zespołu Solskjaera.

Duet Rashford - Pogba znów uderzył

"Daily Telegraph": Southgate na liście kandydatów na trenera Manchesteru United Lista kandydatów... czytaj dalej » Na Wembley prowadzenie szybko mogli objąć gospodarze. W 9. minucie w dogodnej sytuacji znalazł się Harry Winks, jednak z ostrego kąta nie zdołał skierować piłki do bramki strzeżonej przez Davida de Geę. Piłka wpadła do siatki United w minucie 31., ale Harry Kane był na spalonym i sędzia słusznie gola nie uznał.

Gracze Manchesteru United, w przeciwieństwie do poprzednich meczów pod wodzą Solskjaera, tym razem bardziej byli skupieni na defensywie. W końcu jednak zdołali skutecznie zaskoczyć rywali. Tuż przed przerwą kapitalną piłkę ze środka boiska zagrał na prawą stronę do Marcusa Rashforda Paul Pogba. Anglik wpadł z futbolówką w pole karne i mierzonym strzałem w okolice dalszego słupka pokonał Hugo Llorisa. 21-latek trafił w trzecim kolejnym meczu Premier League.

Wracając na chwilę do Pogby, to zdecydowanie największy wygrany po zmianie na stanowisku menedżera w United. Odkąd drużynę przejął Norweg, Pogba miał swój udział już przy ośmiu ligowych trafieniach. Sam strzelił cztery gole, a przy czterech asystował.

De Gea kontra reszta świata

Zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy do wyrównania powinien doprowadzić Kane. Z ostrego kąta trafił jednak w dobrze ustawionego De Geę. Chwilę później Hiszpan popisał się kapitalną interwencją po główce Dele Allego.

Tottenham dążył z całych sił do strzelenia gola, ale świetnie między słupkami bramki United spisywał się De Gea. W 66. minucie uratował swój zespół, znów broniąc groźny strzał Allego.

Sposobu na golkipera Czerwonych Diabłów nie znalazł również Toby Alderweireld i - kolejny raz - Alli. Hiszpan bronił jak w transie. W sumie De Gea zatrzymał aż 11 strzałów.



11 – David de Gea made 11 saves for Manchester United vs Tottenham Hotspur today; the most saves he’s made in a top-flight league match without conceding a goal. Unbeatable. #TOTMUNpic.twitter.com/r7xYnHzalv — OptaJoe (@OptaJoe) January 13, 2019





Goście dowieźli minimalne prowadzenie do końca. Z Solskjaerem za sterami Manchester United wygrał wszystkie mecze do tej pory. W tabeli ekipa z Old Trafford zrównała się już punktami z piątym Arsenalem.