106 prób i dopiero pierwszy taki awans. "Wszystko jest możliwe"

- Jeszcze nas nie skreślajcie - prosił Ashley Young. - To oczywiście trudne zadanie, ale jesteśmy w stanie tego dokonać - wtórował mu Solskjaer. Chyba tylko sami piłkarze i trener Manchesteru United wierzyli w odrobienie straty z porażki 0:2 na Old Trafford z pierwszego meczu 1/8 finału. Katastrofa PSG w Paryżu. Zadecydował karny w doliczonym czasie gry Niewiarygodny... czytaj dalej »

Historia, statystki, kontuzje, zawieszenia...

Przeciwko angielskiej drużynie było jednak wszystko inne: historia, statystyki i sytuacja kadrowa.

Media wyliczały, że do tej pory podjęto 106 prób odrobienia dwubramkowej straty z pierwszego meczu, lecz żadna z nich nie okazała się skuteczna. Przypominały też, że w historii europejskich rozgrywek Czerwone Diabły trzy razy przegrywały pierwszy mecz u siebie i jeszcze nigdy nie odwracały losów rywalizacji w dwumeczu.

Na dodatek do Paryża nie mogło pojechać z różnych powodów aż dziesięciu piłkarzy. Skalę problemów MU uwydatniał też skład ławki rezerwowych. Pojawiło się na niej czterech nastolatków - żaden nigdy nie rozegrał pełnego meczu w pierwszej drużynie. Po meczu wszystko to można było włożyć do kosza.

"Zimna krew"

Wprawdzie paryżanie byli o krok od awansu - porażka 1:2 dawała im awans - ale angielska drużyna grała do końca. Do awansu potrzebowała tylko i aż jednego gola. W samej końcówce Diego Dalot oddał strzał z dystansu, który przypadkowo ręką zablokował w polu karnym Presnel Kimpembe. Sędzia sam obejrzał sytuację na powtórce i podyktował jedenastkę. Wykorzystał ją Marcus Rashford, który nigdy wcześniej nie wykonywał karnego Manchesteru United w meczu o stawkę.

Źródło: EPA/YOAN VALAT Rashford wytrzymał próbę nerwów

- Starałem się zachować zimną krew. To była jedna z tych rzeczy, którą trenuje się każdego dnia. Oczekiwanie na decyzję sędziego było szalenie trudne, ale dla takich momentów też gra się w piłkę - skomentował 21-letni napastnik.

W ten sposób ManU został pierwszym zespołem w historii Ligi Mistrzów, który awansował do kolejnej rundy, mimo że miał do odrobienia na wyjeździe dwubramkową stratę. Dzień wcześniej jednobramkową stratę (1:2) z Amsterdamu odrobił Ajax, który w Madrycie rozgromił Real 4:1.

Źródło: Ian Langsdon/EPA/PAP Czerwone Diabły dokonały niemożliwego

Pamiętne przypadki

Kibicom paryżan przypomniały się z kolei najbardziej bolesne porażki: z Barceloną, z którą wygrali u siebie 4:0, by przegrać na Camp Nou 1:6 w sezonie 2016/17, oraz trzy lata wcześniej z Chelsea - odpadli mimo wygranej 3:1 u siebie. Swego czasu, w sezonie 2003/2004, Deportivo przegrało w Mediolanie z Milanem 1:4, by w rewanżu wygrać 4:0.

- To jest właśnie Liga Mistrzów. Widzieliście mecz Realu z Ajaxem. Nawiązaliśmy do niego podczas rozmowy przed meczem. W zeszłym roku bardzo blisko odrobienia strat był w rywalizacji z Realem Juventus. Pamiętamy też potyczkę PSG z Barceloną. Wszystko jest możliwe. To jest właśnie Manchester United - podsumował na konferencji po środowym meczu Solskjaer.

Źródło: EPA/IAN LANGSDON Solsjkaer triumfuje

Norweg nawiązał tym samym do pamiętnego finału z 1999 roku. Na Camp Nou w Barcelonie Manchester wygrał z Bayernem Monachium 2:1 w jednym z najbardziej dramatycznych finałów Ligi Mistrzów.

Niedługo po pierwszym gwizdku Niemcy objęli prowadzenie po golu Mario Baslera, ale w doliczonym czasie gry bramki dla MU zdobyli Teddy Sheringham (90+1) oraz właśnie Solskjaer (90+3).



