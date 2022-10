Manchester United musi się tłumaczyć. Poszło o zachowanie piłkarzy wobec sędziego

Ciąg dalszy kłopotów Greenwooda. Piłkarz ponownie aresztowany Jeszcze nie tak... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło na początku drugiej połowy, kiedy zawodnicy Newcastle wykonywali rzut wolny z własnego pola karnego.

Obrońca gości Fabian Schar podał piłkę do bramkarza Nicka Pope'a, który czekał z wznowieniem gry. Z całej sytuacji skorzystał Cristiano Ronaldo, który umieścił piłkę w siatce, dając - jak się wydawało gospodarzom - prowadzenie.

"Gol powinien być uznany"

Craig Pawson nie uznał jednak tego trafienia, dodatkowo pokazując Portugalczykowi żółtą kartkę za niesportowe zachowanie.

W opinii sędziego, Szwajcar nie wykonał stałego fragmentu gry, a jedynie podał futbolówkę golkiperowi, który miał to zrobić.

Spotkało się to z ogromnym niezadowoleniem graczy popularnych Czerwonych Diabłów, którzy otoczyli arbitra, nerwowymi gestami próbując wymusić na nim zmianę decyzji. Ich zachowanie zostało opisane przez Pawsona w raporcie pomeczowym.



Video from the stands, we can hear the referee whistle and the player of Newcastle playing the ball, the goal of @Cristiano was perfectly legal @PremierLeague.



Video via Channel "Bettsy UK" in YouTube pic.twitter.com/RjrDLuOFt2 — NBA (@Twitugal) October 16, 2022





"Domniemywa się, że Manchester United nie zadbał o to, aby jego piłkarze zachowywali się odpowiednio w całej sytuacji. Na odpowiedź na zarzuty klub ma czas do czwartku 20 października" - napisano w oświadczeniu Angielskiej Federacji Piłkarskiej (FA), cytowanym przez BBC.

- Nie uważam, aby nasza reakcja była przesadzona. Nie zawsze widzę, co dzieje się na boisku, bo jestem zbyt daleko od murawy. Widziałem jednak nagranie i moja opinia jest jednoznaczna, gol powinien być uznany. Nasi piłkarze chcieli to tylko przekazać arbitrowi - mówił z kolei po meczu szkoleniowiec United Erik ten Hag.