Od euforii do rozpaczy w 51 dni. Rozmowy kryzysowe w Manchesterze United

16 grudnia 2018 roku Manchester United poległ w Liverpoolu 1:3 i trener Jose Mourinho został zwolniony. Portugalczyk pracował w klubie z Old Trafford od końca maja roku 2016. Powodem rozstania były słabe wyniki, ale również to, że szkoleniowiec był skonfliktowany z wieloma zawodnikami. Czerwone Diabły nie chciały iść w ogień za trenerem.

Trzy dni później miejsce Mourinho zajął Solskjaer, jeden z bohaterów słynnego finału Ligi Mistrzów z 1999 roku, kiedy Manchester United pokonał Bayern Monachium 2:1 w doliczonym czasie.

Klub podpisał z Norwegiem trzyletnią umowę

Manchester City pędzi po tytuł. Czerwone Diabły bez szans w derbach Manchester City... czytaj dalej » 22 grudnia Solskjaer stał już przy linii bocznej w meczu z Cardiff City (5:1). Wstępnie miał poprowadzić zespół do końca sezonu, tyle tylko, że pod jego wodzą drużyna zanotowała serię 11 kolejnych meczów bez porażki, w tym tylko raz remisując.

Pierwsza przegrana (0:2) nastąpiła dopiero w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain na Old Trafford. Zaraz po niej piłkarze United szybko wrócili na właściwy tor i nie przegrali pięciu meczów z rzędu, w tym odnieśli cztery zwycięstwa.

Najważniejszy moment dla Solskjaera nastąpił na Parc des Princes. Jego drużyna w niesamowitych okolicznościach awansowała do ćwierćfinału Champions League, wygrywając w rewanżu z PSG 3:1. Był początek marca, a pod koniec miesiąca na tej sentymentalnej euforii, przywołującej wielkie sukcesy United z nieodległej przeszłości, klub podpisał z Norwegiem trzyletnią umowę. Presja opinii publicznej i kibiców, by Solskjaer został, była ogromna. Władze United tego nie zignorowały.

Nikt nie spodziewał się jednak, że w chwili podpisywania umowy drużyna wchodziła w kryzys - miała wtedy za sobą dwie porażki. Łącznie od tego czasu wygrała tylko dwa mecze i aż siedem przegrała. Nastąpił kolejny, zdumiewający niewiele mniej niż wyeliminowanie PSG, zwrot akcji za kadencji Solskjaera. W trakcie ostatnich spotkań unaoczniła się ogromna różnica, dzieląca niegdyś wielką drużynę od tych najmocniejszych teraz.

Nie ma miejsca w LM

Manchester United odpadł z Ligi Mistrzów po porażce w dwumeczu z FC Barcelona 0:4, przegrał 0:4 z Evertonem w Premier League, a w minioną środę dał się zbić walczącemu o mistrzostwo Anglii rywalowi zza miedzy Manchesterowi City (0:2). To bolało podwójnie.

Sześciu z City, czterech z Liverpoolu. Oto wymarzona drużyna w Anglii Sześciu... czytaj dalej » Dziennik "Daily Mail" poinformował, że z powodu tej zatrważającej serii prezes Woodward odbył w czwartek rozmowy kryzysowe z Solskjaerem i jego asystentem Mikiem Phelanem. Angielska gazeta nie napisała o w szczegółach spotkania. Dodała jednak, że na podgrzanie atmosfery nałożyło się też wypłynięcie przed meczem wyjściowej jedenastki, jaką przygotowano na City i decyzja Norwega o przywróceniu do wyjściowego składu Matteo Darmiana, co miało pozostawać w tajemnicy.

Kryzys potęguje sytuacja w tabeli. Manchester United na trzy mecze przed końcem sezonu nie ma zagwarantowanego miejsca w LM. Dla tak potężnego klubu to absolutne minimum, aby nie spisać sezonu całkowicie na straty. Brak gry w najbardziej lukratywnych rozgrywkach na kontynencie przekłada się bezpośrednio na zyski. Czwarte i ostatnie miejsce dające Champions League zajmuje teraz Chelsea. Ekipa z Manchesteru podejmie londyńczyków w niedzielę. Gospodarze będą potrzebować w tym meczu bezwzględnie trzech punktów. Porażka sprawi, że szanse na grę z najlepszymi w Europie będą wyglądać iluzorycznie.

Solidna przebudowa

Bajeczna pensja, jedno dotknięcie piłki. "Najbardziej kosztowne w dziejach?" Manchester United... czytaj dalej » Dobra atmosfera w drużynie jak szybko przyszła, tak szybko wyparowała. "Daily Mail' stwierdził, że po porażce z City bramkarz David De Gea, któremu zdarzały się w ostatnim czasie wpadki, miał łzy w oczach. Solskjaera czeka zatem niezwykle trudny czas. Norweg już zapowiedział, że po sezonie zespół zostanie solidnie przemeblowany. Niewykluczone, że Old Trafford opuści największa gwiazda, mistrz świata Paul Pogba. Francuza w swoich szeregach widziałby Real Madryt. Będzie to potencjalnie najciekawsza saga transferowa tego lata.

Jednym z niewielu ekspertów kwestionujących pomysł zatrudnienia Solskjaera na stałe był Paul Ince, kiedyś znakomity pomocnik United.

"Mówiłem o tym, zanim został menedżerem i będę się tego trzymać, bo wychodzi na to, że miałem rację. Chcę, żeby odnosił sukcesy, ale nie sądzę, by był w stanie podołać zadaniu. To ogromna przebudowa. Nie wiadomo, czy piłkarze, którzy mieliby odmienić drużynę, zechcą przyjść, żeby grać pod jego wodzą. Nie mam tej pewności. Kiedy do transferu zachęca Guardiola albo Klopp to inna sprawa" - napisał Ince w komentarzu na stronie internetowej jednego z brytyjskich bukmacherów.