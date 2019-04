Manchester United obetnie pensje za brak awansu. Real może to wykorzystać

"The Sun" ujawnił, że chodzi o 25-procentową obniżkę wynagrodzenia. W ten sposób klub z Old Trafford zabezpieczył się przed spadkiem dochodów w przypadku braku występów w Lidze Mistrzów. Dla przykładu - jak wyliczył "Mirror" - wartość kontraktu z Adidasem, sponsorem technicznym Czerwonych Diabłów, automatycznie spadnie o 30 procent.



Ekipa Ole Gunnara Solskjaera zajmuje szóste miejsce w lidze angielskiej. Do czwartego, gwarantującego udział w fazie grupowej LM, traci trzy punkty. Norweski menedżer wyliczył ostatnio, że jego zespół potrzebuje wygrać pięć z sześciu pozostałych meczów, żeby awansować. Druga możliwość zakłada triumf w obecnej edycji (zwycięzca ma zapewniony udział w kolejnym sezonie LM). Rywalem Manchesteru United w ćwierćfinale będzie Barcelona, jeden z faworytów rozgrywek.

Cel transferowy Realu

Gdyby Czerwonym Diabłom nie udało się wywalczyć awansu, mogliby stracić również Pogbę. Mistrz świata zarabia obecnie 300 tysięcy funtów tygodniowo. Ponoć już teraz domaga się znaczącej podwyżki (jego kontrakt wygasa w czerwcu 2021 roku). Według "The Sun" sytuację z ewentualnymi obniżkami pensji mógłby wykorzystać Real Madryt. 26-letni Francuz to jeden z celów transferowych Zinedine'a Zidane'a, a sam zawodnik nigdy nie ukrywał, że gra w zespole Królewskich jest jego marzeniem.



- Nie potrafię sobie wyobrazić, żeby w przyszłym sezonie nie występował u nas - oświadczył niedawno Solskjaer.



Pogba trafił do Manchesteru United w 2016 roku z Juventusu. Kosztował rekordowe w historii klubu 105 milionów euro.

Mecz Manchesteru United z Barceloną w środę o godzinie 21. Relacja na żywo w eurosport.pl.

Pary 1/4 finału Ligi Mistrzów wtorek, 9 kwietnia Tottenham - Manchester City 1:0

Liverpool - FC Porto 2:0

środa, 10 kwietnia Manchester United - Barcelona, 21.00 Ajax Amsterdam - Juventus, 21.00