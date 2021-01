Wielki wyczyn City. Półfinałowa klątwa United

Chociaż obecnie w składzie The Citizens brakuje sześciu zawodników z podstawowego składu z powodu zakażenia koronawirusem, to absencje te najwyraźniej im służą. W ostatniej kolejce Premier League drużyna z Manchesteru wygrała 3:1 z Chelsea, a w środę uporała się z lokalnym rywalem.

Wywalczyła tym samym czwarty z rzędu finał Pucharu Ligi. Sztuka ta udała się w przeszłości tylko piłkarzom Liverpoolu na przestrzeni lat 1981-84.



4 - Manchester City are only the second side to reach four consecutive League Cup finals, after Liverpool who did so between 1981 and 1984. Specialists. pic.twitter.com/CLitAMn0H6 — OptaJoe (@OptaJoe) January 6, 2021

Mecz długo był dość wyrównany. Przyjezdni znaleźli sposób na defensywę United w 50. minucie. Wtedy po dośrodkowaniu z rzutu wolnego najprzytomniej zachował się John Stones. Dla angielskiego obrońcy był to dopiero pierwszy gol od listopada 2017 roku.

Wynik na 2:0 ustalił w 83. minucie Fernandinho. Trafienie Brazylijczyka oznacza, że MC ma w tym sezonie aż 16 różnych zdobywców bramek w tym sezonie - najwięcej w całej Anglii.

A Czerwone Diabły? Znowu muszą obejść się smakiem. Znowu, bo wcześniej na cztery ostatnie półfinały tych rozgrywek drużyna Ole Gunnara Solskjaera odpadała w tej fazie aż trzy razy.

W finale 25 kwietnia na Wembley na City czeka już Tottenham Hotspur. We wtorek londyńska drużyna, którą prowadzi Jose Mourinho, pokonała na własnym boisku występujący na zapleczu ekstraklasy Brentford 2:0.

Półfinały Ligi w Anglii:

wtorek:

Tottenham - Brentford 2:0

środa:

Manchester United - Manchester City 0:2