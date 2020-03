Błędy bramkarza dobiły City. United rządzi w Manchesterze

Czerwone Diabły z zaangażowaniem walczą, aby zapewnić sobie awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W niedzielę pokonały lokalnego rywala i awansowały na piąte miejsce w Premier League. Jest wielce prawdopodobne, że właśnie ta lokata zagwarantuje im udział w przyszłorocznej LM.

Wszystko przez dwuletnie wykluczenie z europejskich pucharów dla będącego wiceliderem City. Klub z Etihad odwołał się od decyzji UEFA do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Skuteczny duet United

W pierwszej połowie goście mieli przewagę w posiadaniu piłki (69 procent), ale niewiele z tego wynikało. Wystarczy powiedzieć, że w tym okresie gry piłkarze United strzelali na bramkę rywali siedmiokrotnie, a zawodnicy City zaledwie raz.

Podopieczni Solskjaera atakowali odważniej i zasłużenie objęli prowadzenie. W 30. minucie Bruno Fernandes w zaskakujący sposób wykonał rzut wolny. Nagle podał za plecy obrońców do wychodzącego na wolne pole Anthony'ego Martiala, a Francuz uderzył z woleja, pokonując Edersona. Brazylijski golkiper na pewno mógł spisać się lepiej w tej sytuacji. Interweniował z opóźnieniem i piłka po jego dłoni wtoczyła się do siatki.

To już trzecia asysta sprowadzonego w styczniu ze Sportingu Lizbona portugalskiego pomocnika oraz jedenasty gol w sezonie Martiala.

Źródło: PAP/EPA Martial nie zawiódł

Niewykorzystane okazje

Po zmianie stron ekipa Pepa Guardioli w końcu przyspieszyła tempo i z uporem dążyła do wyrównania. W akcjach The Citizens ciągle jednak brakowało płynności i odpowiedniego wykończenia. Wpływ na to miała na pewno absencja na Old Trafford najlepszego zawodnika gości w tym sezonie - Kevina De Bruyne'a. Belg doznał urazu barku w finale Pucharu Ligi, wygranym przez jego zespół z Aston Villą 2:1.

W drugiej odsłonie najgroźniej na bramkę przeciwników uderzali Phil Foden i Gabriel Jesus, ale David de Gea dobrze interweniował.

Niewykorzystane okazje Obywateli zemściły się tuż przed końcem meczu. Wówczas Ederson popełnił kolejny błąd, kiedy wyrzucił piłkę wprost pod nogi pędzącego Scotta McTominay'a, a Szkot natychmiastowym uderzeniem z dystansu wpakował piłkę do pustej bramki.

Piłkarze United po raz drugi w tym sezonie pokonali rywala zza miedzy w Premier League. W grudniowych derbach wygrali na wyjeździe 2:1. Tym samym po raz pierwszy od sezonu 2009/10 United pokonało City dwa razy z rzędu w lidze.

Manchester United - Manchester City 2:0 (1:0)

Bramki: Martial (30), McTominay (90+5)