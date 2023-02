Lewandowski trafił, ale Barcelona żegna się z europejskimi pucharami

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ MANCHESTER UNITED - FC BARCELONA

Choć oba stadiony i obie ekipy doświadczały najbardziej pamiętnych wieczorów w Lidze Mistrzów, teraz na dwie potęgi europejskiej piłki przypadł czas w rozgrywkach drugiej kategorii. I jak dotychczas starcie to faktycznie przywoływało na myśl bardziej mecze wtorkowe lub środowe niż te rozgrywane w czwartek.

Tydzień wcześniej po pełnym emocji i zwrotów akcji widowisku na Camp Nou padł remis 2:2 z delikatnym wskazaniem na przedstawicieli Premier League. Na słynnym Old Trafford znów miało więc dojść do elektryzującej potyczki.

Było nie inaczej. Pełen animuszu klub z Manchesteru szybko rzucił się do ataku i już w ciągu pierwszych kilkuset sekund stworzył doskonałą, zapewne stuprocentową sytuację. Pojedynek z Markiem-Andre ter Stegenem przegrał jednak Bruno Fernandes.

Po kwadransie nadszedł więc czas na Barcę. Mający sporego pecha w początkowych fragmentach Fernandes do zmarnowanej sytuacji dorzucił sprokurowanie karnego - wówczas delikatnie popychał w szesnastce Alejandro Balde, młody Hiszpan wykorzystał nacisk ze strony rywala i sprytnie upadł. Uderzenia z wapna podjął się Lewandowski - w swoim stylu, na dwa tempa, z sugestywnym zatrzymaniem. David de Gea wyczuł intencje Polaka, lecz ten przełamał ręce hiszpańskiego bramkarza i otworzył wynik.

Druga w karierze i pierwsza w fazie pucharowej bramka Roberta w Lidze Europy zwiastowała problemy United i kontrolę meczu w wykonaniu gości. Tak też w istocie było - Barca do przerwy wyglądała lepiej, choć jej ataki nie były huraganowe, to dzięki wysokiemu pressingowi i szybkiemu konstruowaniu akcji dochodziła do sytuacji i sprawiała pozytywne wrażenie.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski strzela gola na Old Trafford

Manchester odmieniony po zmianie stron

Gola to nie przyniosło, po chwili zaś nadszedł czas na przerwę. A ta okazała się zbawienna dla gospodarzy, którzy wyszli z szatni kompletnie odmienieni.

Znów na otwarcie przycisnęli mocniej i tym razem poskutkowało. Z linii pola karnego niewygodnie dla bramkarza kopnął Fred i po dwóch minutach drugiej części gry wynik wrócił do punktu wyjścia.

Efektowny powrót trwał w najlepsze. Katalońska ekipa słabła w oczach, a miejscowi zwietrzyli kolejną szansę. Ta 18 minut przed końcem dała kolejnego gola. Piłkarze Manchesteru uderzali trzykrotnie, dwa strzały udało się zblokować, lecz już dobitka Antony'ego okazała się zbyt precyzyjna.

I kluczowa do awansu. "Lewy" oraz Barca żegnają się z Ligą Europy i muszą skupić na rozgrywkach krajowych. Czerwone Diabły zaś z automatu potwierdzają status jednego z faworytów rozgrywek.

Rewanżowe mecze 1/16 finału Ligi Europy:

Manchester United - FC Barcelona 2:1

(pierwszy mecz 2:2; awans Manchester United)

Bramki: Fred (48.), Antony (72.) - Robert Lewandowski (18. karny)

Midtjylland - Sporting 0:4 (pierwszy mecz 1:1; Awans: Sporting)

Monaco - Bayer Leverkusen 2:3 (pierwszy mecz 3:2; Awans: Bayer po rzutach karnych)

Nantes - Juventus 0:3 (pierwszy mecz 1:1; Awans: Juventus)

PSV - Sevilla 2:0 (pierwszy mecz 0:3; Awans: Sevilla)

Union Berlin - Ajax Amsterdam 3:1 (pierwszy mecz 0:0; awans: Union)

AS Roma - Salzburg 2:0 (pierwszy mecz 0:0; awans: Roma)

Rennes - Szachtar Donieck TRWA (2:2 w dwumeczu)