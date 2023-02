Lewandowski w Teatrze Marzeń, Barcelona o pozostanie w Lidze Europy

Przygotowania Barcelony do starcia z Bayernem w Lidze Mistrzów

Rewanżowy mecz Dumy Katalonii z Czerwonymi Diabłami, zwłaszcza po remisie 2:2 na Camp Nou, powinien być największym wydarzeniem czwartkowych baraży o awans do 1/8 finału Ligi Europy.

"Po emocjonującym meczu w zeszłym tygodniu nic nie jest jeszcze przesądzone: w czwartek Old Trafford zamieni się w Teatr Marzeń dla jednego z tych dwóch europejskich gigantów" - napisano w depeszy agencji AFP.

Sporo miejsca poświęcono Lewandowskiemu, zastanawiając się, czy to będzie wieczór doświadczonego napastnika Barcelony.

"Wciąż nie jest tak przekonujący w rozgrywkach europejskich, jak w lidze. O ile zdobywca Złotego Buta 2021 i 2022 nie miał trudności z przystosowaniem się do hiszpańskiej ekstraklasy, gdzie dominuje w rankingu strzelców z dorobkiem 15 goli, o tyle spotkał się z krytyką po swoich dyskretnych występach w najważniejszych meczach kontynentalnych (...) - dodano.

Na Old Trafford Lewandowski będzie musiał sobie radzić bez wsparcia kontuzjowanych Pedriego i Ousmane'a Dembele oraz zawieszonego za karki Gaviego.

Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie również dlatego, że oba zespoły świetnie sobie radzą w krajowych ligach. Barcelona jest zdecydowanym liderem w Primera Division, a MU po serii meczów bez porażki goni czołówkę w Premier League - jest trzeci i ma już tylko trzy punkty straty do wicelidera Manchesteru City.

Manchester United - FC Barcelona: kiedy i o której mecz?

Spotkanie na Old Trafford, przyciągające uwagę całej piłkarskiej Europy, rozpocznie się w czwartek, 23 lutego o godzinie 21.00. Wynik i relacja na żywo w eurosport.pl.



Tomorrow night. Right here. 9 o'clock sharp. pic.twitter.com/e9zQuy3l8t — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 22, 2023

Dzień później w szwajcarskim Nyonie (godz. 12.00) odbędzie się losowanie 1/8 finału Ligi Europy.



Finał obecnej edycji LE zaplanowano na 31 maja w Budapeszcie.



Program rewanżowych meczów barażowych o awans do 1/8 finału Ligi Europy:



23 lutego, czwartek

Nantes - Juventus Turyn (godz. 18.45; pierwszy mecz 1:1)

PSV Eindhoven - FC Sevilla (18.45; 0:3)

FC Midtjylland - Sporting Lizbona (18.45; 1:1)

AS Monaco - Bayer Leverkusen (18.45; 3:2)

AS Roma - FC Salzburg (21.00; 0:1)

Union Berlin - Ajax Amsterdam (21.00; 0:0)

Manchester United - FC Barcelona (21.00; 2:2)

Rennes - Szachtar Donieck (21.00; 1:2)