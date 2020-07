Ambitna Chelsea wykorzystała błędy United. Nagrodą finał Pucharu Anglii

Popis trenerskich umiejętności Artety. "Uczeń przechytrzył nauczyciela" Menedżer Arsenalu... czytaj dalej » Manchester United i Chelsea po raz czwarty z rzędu spotkały się w Pucharze Anglii. The Blues byli lepsi w ćwierćfinale w sezonie 2016-17 i finale 2017-18, natomiast Czerwone Diabły triumfowały przed rokiem w piątej rundzie. To również zespół Ole Gunnara Solskjaera był faworytem niedzielnej konfrontacji na Old Trafford - biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki nie przegrał żadnego z ostatnich 19 spotkań, z czego aż 14 wygrał.

45+11

Jednak to piłkarze Chelsea byli aktywniejsi i stworzyli więcej okazji do zdobycia bramki. Grali wysokim pressingiem, a bardzo niebezpieczne były dośrodkowania prawego obrońcy Cesara Azpilicuety. Jednak jego koledzy z zespołu Reece James i Mason Mout nie potrafili pokonać bramkarza rywali. Dokonał tego dopiero w... 56. (45+11) minucie pierwszej połowy Olivier Giroud, który wykorzystał podanie hiszpańskiego defensora i z bliska trafił do siatki.

Dlaczego tak późno? Mecz został przedłużony, albowiem wraz z końcem regulaminowego czasu gry głowami zderzyli się obrońcy United - Harry Maguire i Eric Bailly. Pierwszy doznał rozcięcia łuku brwiowego i długo był opatrywany na murawie, ale założono mu opatrunek i grał dalej. Natomiast Bailly – z rozcięciem na czubku głowy chciał kontynuować grę, jednak został zastąpiony przez Anthony'ego Martiala. Po chwili, gdy był już za linią boczną boiska, poczuł się źle. Medycy podali mu tlen i zwieźli na noszach. Trafił do szpitala.

Źródło: Getty Images Bailly poczuł się źle, podano mu tlen

Na tym nie koniec, bo chwilę później mecz został przerwany ponownie. Tym razem obrońca Chelsea Kurt Zouma kopnął w nogę wprowadzonego Martiala, wcześniej trafiając w piłkę. Zdaniem sędziego nie było żadnych kontrowersji, ale zanim napastnik United doszedł do siebie, ponownie minęło kilka minut. Później swoje dla ekipy The Blues zrobił Giroud.

Zabawa Chelsea

Po zmianie stron londyńczycy błyskawicznie strzelili drugiego gola. Tym razem Mount zdecydował się na uderzenie z dystansu, a zmierzająca po ziemi piłka prześlizgnęła się po rękach Davida De Gei i wpadła do bramki. Hiszpański golkiper nie popisał się w tej sytuacji.

Źródło: Getty Images Mason Mount strzelił drugiego gola dla Chelsea

Mało tego, Chelsea chciała kolejnych goli i ponownie miała powody do radości. W 74. minucie Marcos Alonso miał dużo miejsca z lewej strony, podał w pole karne, a próbujący uprzedzić Antonio Ruedigera Maguire czubkiem buta skierował piłkę do własnej bramki.

Gospodarze zdołali odpowiedzieć tylko trafieniem Bruno Fernandesa z rzutu karnego, który został podyktowany za bezmyślny faul Calluma Hudsona-Odoia.

Finał Pucharu Anglii odbędzie się 1 sierpnia na Wembley. Chelsea zmierzy się z Arsenalem, który w sobotni wieczór niespodziewanie pokonał Manchester City 2:0 po dwóch golach Pierre'a-Emericka Aubameyanga.

Manchester United - Chelsea 1:3 (0:1)

Bramki: Bruno Fernandes (85 - rzut karny) - Giroud (45+11), Mount (46), Maguire (74 - samobójcza)