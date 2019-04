Manchester United chce duńskiego magika. Potrzebna wielka kasa

32 gole w 36 meczach. To najlepszy wynik w Premier League od czasu 20-zespołowej ligi. Takim wyczynem popisał się Mohamed Salah, który w swoim pierwszym sezonie podbił angielską ligę. Król Liverpoolu, król Premier League. Oto Mohamed Salah.

Marcelo Bielsa robi furorę w Championship. Prowadzi Leeds prosto do Premier League, a pod okiem trenera mocno rozwinął się Mateusz Klich. Argentyńczyk słynie z szalonych metod szkoleniowych. Ostatnio jest o nim z Anglii bardzo głośno. Zobaczcie dlaczego.

Bielsa wprowadzi Klicha do Premier League?

Sześciu z City, czterech z Liverpoolu. Oto wymarzona drużyna w Anglii Sześciu... czytaj dalej » Dla Manchesteru to kolejny nieudany sezon. Drużyna odpadła z Ligi Mistrzów w ćwierćfinale, a w Premier League może nie zakwalifikować się do najlepszej czwórki, co oznacza brak gry w Champions League w przyszłym sezonie.

Kilka miesięcy temu zwolniono Jose Mourinho, którego zastąpił Ole Gunnar Solskjaer. Norweg miał znakomity początek, dlatego też postanowiono, że zostanie na Old Trafford na dłużej.

Były gracz Czerwonych Diabłów już myśli o transferach, gdyż doskonale zdaje sobie sprawę, że w obecnym składzie personalnym trudno będzie o podbicie Europy. W ostatnich spotkaniach prowadzona przez niego ekipa dostała lekcję futbolu od czołowych zespołów. W Lidze Mistrzów odpadła z FC Barcelona (porażki 0:1 i 0:3), w środę przegrała prestiżowe derby miasta z City (0:2). W międzyczasie United ulegli Evertonowi aż 0:4.

Tottenham chce zarobić na Eriksenie

- Pierwszy celem transferowym United jest Christian Eriksen – informuje “London Evening Standard”. Angielska prasa już od dawna spekuluje na temat jego przyszłości. Kontrakt Duńczyka z Tottenhamem Hotspur wygasa w czerwcu 2020 roku, a zawodnik nie podpisał na razie nowej umowy. Teraz jest idealny moment, żeby klub na nim zarobił, bowiem za rok odejdzie za darmo.

Eriksen jest wyceniany na 60-70 mln funtów. 27-latkiem interesował się wcześniej Real, ale teraz Królewskim bardziej zależy na ściągnięciu Paula Pogby, więc w tej sytuacji głównym kandydatem do kupna Duńczyka zostaje Manchester United.

Kreatywny rozgrywający decyzję o przyszłości podejmie po sezonie. W nowym klubie piłkarz mógłby liczyć na zdecydowanie większe zarobki. Obecnie otrzymuje około 70 tysięcy funtów tygodniowo.

Tottenham ma jeszcze sporo do zdobycia w tym sezonie. Walczy bowiem o pozostanie w TOP4 w Premier League oraz gra w półfinale Ligi Mistrzów. Jego rywalem będzie Ajax.