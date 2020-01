Czerwone Diabły wygwizdane na Old Trafford. "Toksyczna atmosfera"

Manchester United szuka napastnika. Krzysztof Piątek obserwowany Zdaniem... czytaj dalej » 24 – 7 w strzałach, 72 procent do 28 czas posiadania piłki - wszystko na korzyść United. Co z tego, skoro po ostatnim gwizdku sędziego z trzech punktów cieszyli się przyjezdni. Burnley wygrało 2:0 po golach Chrisa Wooda i Jaya Rodrigueza.

"Haniebne zachowanie"

Piłkarzy Solskjaera żegnała mieszanka głośnego buczenia z gwizdami.

- To nie był miły widok, atmosfera była toksyczna – mówił Darren Fletcher, były zawodnik Man Utd, cytowany przez BBC Sport. - W składzie jest wielu młodych graczy. Kiedy wchodzisz do tak wielkiego zespołu, nie jest dla ciebie łatwy moment. Ja w takiej sytuacji miałem obok siebie piłkarzy klasy światowej. Teraz najmłodsi zawodnicy nie mogą liczyć na podobne wsparcie – dodał.

W trakcie spotkania obrywało się również właścicielom klubu oraz wiceprezesowi Edowi Woodwardowi.

- To, co skandowali kibice United podczas meczu z Burnley, było haniebne. Możesz nie zgadzać się z wyborami Woodwarda, ale nie możesz życzyć komuś śmierci – powiedział Ian Dennis, reporter radia BBC 5 Sport.

Solskjaer: rozpoczęliśmy czyszczenie składu

Po odejściu z drużyny w 2013 roku menedżera Aleksa Fergusona, Manchester United nie może wrócić na właściwe tory. Czerwonych Diabłów nie potrafili odbudować m.in. David Moyes, Louis van Gaal i Jose Mourinho. Nic nie wskazuje na to, by sztuka ta udała się Solskjaerowi.

- Cały czas staramy się poprawić grę. Mamy cele, które chcemy osiągnąć. To nasza druga porażka u siebie w tym sezonie, pierwsza od sierpnia. Myślałem, że mamy to już za sobą - komentował po meczu z Burnley norweski menedżer. - Rozpoczęliśmy czyszczenie składu. Na pytania z tym związane będę pewnie odpowiadał przez cały styczeń. Pracujemy nad tym - dodał.

Na razie Old Trafford opuścił Ashley Young. Po blisko dziewięciu latach spędzonych w Manchesterze United, Anglik odszedł do Interu Mediolan. Kibice dawno stracili też cierpliwość do Jesse'ego Lingarda. Jego dni w klubie również wydają się być policzone.

Liga Mistrzów ucieka

Porażka z Burnley była dla United drugą z rzędu w Premier League. Wcześniej przegrali w "Bitwie o Anglię" 0:2 z Liverpoolem. Po 24 rozegranych kolejkach Czerwone Diabły zajmują piąte miejsce. Do czwartego, premiowanego grą w Lidze Mistrzów, a zajmowanego obecnie przez Chelsea, zawodnicy Solskjaera tracą już sześć punktów.