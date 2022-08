Sensacyjna porażka Manchesteru United

Mający za sobą kilka lat doskonałej pracy w Ajaksie Amsterdam Ten Hag zdawał się rozsądnym wyborem na nowego szefa szatni United. Ta jednak łatwa do prowadzenia nie jest - jej największa gwiazda to także i największy problem.

Medialna opera z udziałem domagającego się transferu poza klub Ronaldo trwa już właściwie całe lato. Portugalczyk chciał opuścić Manchester, nie przepracował praktycznie w ogóle okresu przygotowawczego z drużyną, lecz koniec końców chętnych na jego usługi zabrakło, przez co był zmuszony, przynajmniej na teraz, pozostać w klubie. Całe zamieszanie pozostawiło po sobie na tyle niesmaku, że pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki niedzielne starcie rozpoczął na ławce rezerwowych.

I w pierwszej połowie kwaśna mina towarzyszyła mu nie tylko z powodu osobistego rozczarowania, ale i na widok gry kolegów. Gracze United popełniali wiele błędów, a w ich występie brakowało ikry i pomysłu na przedostanie się w pole karne rywali. Dobrze ustawione Brighton z kolei wykorzystało to, co udało się stworzyć - dwukrotnie do pustej bramki trafił Pascal Gross i do przerwy kompletnie uciszył całe Old Trafford.

Zmiana stron przyniosła po kilku minutach także tę najbardziej wyczekiwaną zmianę - na boisku zameldował się Ronaldo, który wniósł trochę świeżego powiewu w grę kolegów. Manchester mocniej przycisnął i nawiązał kontakt na trochę ponad 20 minut przed końcem. Wówczas w zamieszaniu po rzucie rożnym bramkę samobójczą zdobył Alexis Mac Allister.

Pozytywnej energii wystarczyło jednak tylko na jednego gola. Brighton wytrzymało okres największego naporu i ze stadionu 20-krotnego mistrza Anglii przywozi sensacyjny wynik. W Manchesterze nowy sezon, ale wciąż te same, stare problemy.

W innym niedzielnym spotkaniu pierwszej kolejki Premier League Leicester City zremisowało 2:2 z Brentford. Zwieńczenie tego dnia w angielskiej ekstraklasie o 17:30, gdy West Ham podejmie Manchester City.

Manchester United - Brighton 1:2

Bramki: Alexis Mac Allister (68. sam.) - Pascal Gross (20., 39.)