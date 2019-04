W Teatrze Marzeń Messi jeszcze nie cieszył się z gola

Pan 400. Podwójna radość Kloppa po pokonaniu Porto Piękny jubileusz... czytaj dalej » Z angielskimi klubami Messi mierzył się 30 razy, zdobył w tych meczach 22 bramki, asystował przy sześciu. Najgorzej radził sobie z gwiazdą Dumy Katalonii Arsenal - Messi wbił Kanonierom aż dziewięć goli. Manchesterowi City - sześć. Chelsea - trzy. United i Tottenhamowi - po dwa.

Nie trafił tylko - w dwóch spotkaniach - do siatki Liverpoolu.

Solskjaer: widać napięcie i ekscytację

W barwach katalońskiego zespołu 31-letni argentyński maestro zaprezentuje się na Old Trafford po raz drugi. W roku 2008 w półfinale LM Barca przegrała z United na wyjeździe 0:1 i odpadła z rozgrywek, bo na Camp Nou padł wcześniej bezbramkowy remis.



W Teatrze Marzeń Messi wystąpił jeszcze towarzysko z drużyną narodową, w listopadzie 2014. Portugalia - z Cristiano Ronaldo w składzie - pokonała wtedy Argentynę 1:0.



W sumie przeciwko Czerwonym Diabłom zagra w środę po raz piąty. Ich bramkarza pokonał do tej pory dwukrotnie - w sezonie 2008/09, kiedy Barcelona triumfowała w Rzymie w finale LM 2:0 i dwa lata później na Wembley w Londynie, też w finale LM, wygranym przez jego drużynę 3:1.



Solskjaer na konferencji prasowej Messiego rzecz jasna wychwalał. - Jest fantastyczny, już ma miejsce w historii piłki nożnej - opowiadał. Przestrzegał jednak i przed innymi zawodnikami Dumy Katalonii. - To nie będzie mecz Manchesteru United z Leo Messim. Co z Suarezem, co z Coutinho, co z Rakiticiem? Naszych obrońców na pewno czeka dużo pracy. Na treningach widać było to napięcie i tę ekscytację. Jesteśmy gotowi, jesteśmy pewni siebie - oświadczył menedżer United.

