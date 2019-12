Leicester wiceliderem po szalonym meczu. Beniaminek zaskoczył Czerwone Diabły

Manchester nie błyszczy w tym sezonie Premier League. Podopieczni trenera Ole Gunnara Solskjaera grają w kratkę, lepsze występy przeplatając gorszymi. W poprzedniej kolejce Czerwone Diabły w samej końcówce wypuściły wygraną z Sheffield United (3:3). Tym razem źle zaczęły konfrontację na Old Trafford z Aston Villą.

Już w 11. minucie Jack Grealish popisał się kapitalnym strzałem w okienko bramki Davida de Gei i Hiszpan był bezradny. Na odpowiedź ze strony United trzeba było poczekać do 42. minuty. Wówczas Marcus Rashford strzelał głową z bliskiej odległości, piłka odbiła się od słupka, trafiła w golkipera Toma Heatona i wpadła do siatki. To jemu zapisano gola samobójczego.

Gospodarze podwyższyli prowadzenie w 64. minucie, tym razem po skutecznym strzale głową Victora Lindelofa. Odpowiedź Aston Villi była natychmiastowa. Niezdecydowanie obrony miejscowych wykorzystał Tyrone Mings. Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie. Po remisie 2:2 zespół Manchesteru United zajmuje 9. miejsce w Premier League, a jego niedzielny rywal jest 15. Źródło: PAP/EPA Manchester United i Aston Villa nasiłowały się ze sobą

Wicelider z Leicester

W niedzielę wieczorem walkę o pozycję wicelidera toczyła bardzo dobrze spisująca się w obecnych rozgrywkach ekipa Leicester City.

Debiut Ljungberga w Arsenalu nie wypadł okazale Arsenal FC... czytaj dalej » Lisy u siebie wygrały w tym sezonie pięć z sześciu poprzednich meczów, teraz na ich stadion przyjechał Everton, który rozczarowuje. Na tyle, że posada menedżera Marco Silvy wisiała na włosku. Niektóre angielskie dzienniki informowały, że zespół po Portugalczyku przejmie wkrótce David Moyes.

Drużyna z Liverpoolu może i jest w kryzysie, ale wciąż ma w swoim składzie kilku klasowych piłkarzy. Po błysku jednego z nich, Brazylijczyka Richarlisona, który świetnie sfinalizował głową dośrodkowanie z prawej strony boiska, goście w pierwszej połowie objęli prowadzenie.

Postawa Leicester długo mogła zaskakiwać. Lisy miały większe niż zwykle trudności ze stwarzaniem okazji. Kompletnie niewidoczny przed przerwą był Jamie Vardy. Najlepszy strzelec ligi przebudził się po zmianie stron. Trzynastą bramkę w sezonie zdobył wykańczając akcję Kelechiego Ihenacho.

VAR rozstrzygnął

Przez ostatnie dwa kwadranse dominacja Leicester nie podlegała dyskusji. Gospodarze mieli kilka świetnych okazji. Wykorzystali dopiero ostatnią. Nerwów nie zabrakło, a w głównej roli wystąpił Ihenacho.

Nigeryjczyk sfinalizował sytuację sam na sam, sędzia nie gwizdnął, ale jego asystent podniósł chorągiewkę uznając, że strzelec mógł być na spalonym. Wątpliwości rozwiał VAR. Arbiter wskazał na środek boiska. Przez kilkadziesiąt ostatnich sekund Everton nie był w stanie wyrównać.

Dzięki wygranej Leicester ma trzy punkty więcej od Manchesteru City i właśnie wyprzedziło mistrzów Anglii w tabeli. Lisy są na drugim miejscu, do prowadzącego Liverpoolu tracą osiem punktów.