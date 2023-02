Manchester City w tarapatach. Oskarżenie o złamanie zasad finansowych

Manchester City pokonany w Londynie. Historyczne chwile Harry'ego Kane'a Hit 22. kolejki... czytaj dalej » Klub z Manchesteru miał złamać przepisy finansowe w latach 2009-2018.

W oświadczeniu Premier League stwierdzono, że City miało naruszyć zasady wymagające dostarczenia "dokładnych informacji finansowych, które dają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej klubu".

Czteroletnie dochodzenie

Chodzi o informacje obejmujące przychody klubu, w tym te pochodzące ze sponsoringu oraz koszty operacyjne. Kolejne nieprawidłowości miały dotyczyć wynagrodzeń menedżerów (w latach 2009-2013) oraz piłkarzy (2010-2011 i 2015-2016).

Co więcej, zdaniem Premier League od 2018 roku aktualny mistrz Anglii nie przestrzega reguł mówiących o ścisłej współpracy przy dochodzeniach i udostępnianiu odpowiednich dokumentów.

Sprawa zostanie przekazana niezależnej komisji. "Postępowanie Komisji będzie odbywać się poufnie za zamkniętymi drzwiami. Premier League nie będzie komentować te sprawy do odwołania" - dodano w komunikacie.

Według dziennika "The Times" czteroletnie dochodzenie wykazało ponad 100 domniemanych naruszeń.

"Jeśli zarzuty zostaną udowodnione, może doprowadzić to do szeregu sankcji, w tym odjęcia punktów, a w ostateczności do wyrzucenia z ligi" - napisała brytyjska gazeta.

Kolejne problemy City