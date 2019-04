Manchester City bez wysiłku. Wygrana Tottenhamu na nowym stadionie

Czy do Pucharu Ligi Manchester City dorzuci mistrzostwo Anglii?

Menedżer Cardiff City Neil Warnock miał ogromne pretensje do trójki sędziowskiej po meczu przeciwko Chelsea. Walijski klub dzielnie walczył u siebie z wyżej notowanym rywalem, tracąc komplet punktów w samej końcówce. The Blues do wyrównania doprowadzili wtedy strzelając gola z ewidentnego spalonego (bramka Cesara Azpilicuety). W starciu z Manchesterem City kontrowersji już nie było.

Kontrola Manchesteru City

The Citizens błyskawicznie zabrali się do pracy i objęli prowadzenie w 6. minucie. Z bardzo ostrego kąta bramkarza Cardiff City pokonał Kevin De Bruyne. Można zgadywać, czy przypadkiem Belg nie chciał podawać w tej sytuacji. Wydawało się, że piłka zeszła z nogi rudowłosego pomocnika, co całkowicie zaskoczyło Neila Etheridge’a.

Gospodarze podwyższyć powinni w 26. minucie, ale z bliska źle w futbolówkę trafił Gabriel Jesus. Brazylijczyk w wyjściowym składzie zastąpił kontuzjowanego Sergio Aguero.

Zdecydowanie lepiej tuż przed przerwą przymierzył Leroy Sane. Reprezentant Niemiec popisał się pięknym wolejem i Etheridge musiał wyciągać piłkę z własnej bramki po raz drugi.

Klopp nie przejmuje się nieskutecznością Salaha. "Całkiem niezły wynik" W poprzednim... czytaj dalej » W drugiej połowie Manchester City nadal przeważał, ale między słupkami bramki gości dobrze spisywał się Etheridge, który na pewno był najlepszym zawodnikiem tego dnia w szeregach ekipy Warnocka.

Goście w końcówce mogli złapać kontakt, ale stuprocentową sytuację zmarnował Oumar Niasse, który przegrał pojedynek z Edersonem.

Manchester City wygrał u sienie z Cardiff City 2:0 i to The Citizens są teraz liderami Premier League.

Komplet punktów na otwarcie

Tottenham po raz pierwszy zagrał ligowy mecz na nowym stadionie. Rywalem Spurs był lokalny rywal, zespół Crystal Palace.

Kibice do 56. minuty musieli czekać na premierowego gola na Tottenham Hotspur Stadium. Przed przerwą, mimo ogromnej przewagi, gospodarze razili nieskutecznością. W końcu wynik otworzył Son Heung-min. Koreańczyk miał sporo szczęścia, bo piłka po jego strzale odbiła się od interweniującego obrońcy, całkowicie myląc bramkarza Orłów.

W 81. minucie podwyższył Christian Eriksen i Tottenham pokonał Crystal Palace 2:0.

Chelsea bez problemów

Drugie z rzędu zwycięstwo odniosła Chelsea. W środę The Blues pokonali na Stamford Bridge Brighton & Hove Albiion 3:0. W 38. minucie trafił Oliver Giroud. Po przerwie gospodarze dołożyli kolejne dwa trafienia. Między 60. a 64. minutą bramkarza rywali pokonali Eden Hazard i Ruben Loftus-Cheek.