Niemożliwy Haaland. "To niewiarygodne"

W środowym starciu 22-letni napastnik wpisał się na listę strzelców w 70. minucie. W klasyfikacji wszech czasów wyprzedził Alana Shearera oraz Andrew Cole'a, którzy w swoich najlepszych sezonach zdobyli 34 bramki. Arsenal nie powiedział ostatniego słowa w walce o mistrzostwo To jeszcze nie... czytaj dalej »

- To wyjątkowa noc i wyjątkowy moment. Jestem naprawdę szczęśliwy i dumny - powiedział Haaland w rozmowie ze Sky Sports.

Haaland wciąż głodny goli

Norweg może wyśrubować swoje osiągnięcie, bo City ma do rozegrania jeszcze aż pięć spotkań.

- Wszystko idzie dobrze, ale pora skupić się na kolejnych meczach. Jestem zadowolony z siebie, ale równie mocno cieszę się z trzech punktów. W końcu to jest najważniejsze - dodał.

- To niewiarygodne. W wielu meczach już w okolicach 60. minuty zmieniałem go po hat-tricku. Gdyby nie to, pewnie strzeliłby więcej goli. Jest wyjątkowy i szczerze mu gratuluję tego wyczynu - przyznał trener Pep Guardiola.

Źródło: Getty Images Erling Haaland pobił rekord Premier League

City ostatecznie pokonało West Ham 3:0, a pozostałe trafienia zanotowali Nathan Ake oraz Phil Foden. W ekipie gości pełne 90 minut na murawie spędził polski bramkarz Łukasz Fabiański.

W tabeli podopieczni hiszpańskiego szkoleniowca o punkt wyprzedzają Arsenal i w dodatku rozegrali o jeden mecz mniej od londyńczyków. Młoty plasują się na 15. pozycji, mają cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.