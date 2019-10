Cały mecz Jana Bednarka i pucharowa porażka Southamptonu

Święci przystąpili do tej potyczki po kompromitującej porażce 0:9 z Leicester City w 10. kolejce Premier League.

Już przed pierwszym gwizdkiem sędziego było jasne, że o przełamanie na Etihad Stadium nie będzie łatwo. The Citizens triumfowali w dwóch ostatnich edycjach Pucharu Ligi Angielskiej, a łącznie mają na swoim koncie sześć tytułów w tych rozgrywkach.

Gospodarze wyraźnie dominowali od samego początku meczu, a ich próby przyniosły pierwszy efekt bramkowy już w 20. minucie. Niestety przy znacznym udziale reprezentanta Polski. Po krótkim rozegraniu rzutu rożnego Bernardo Silva dośrodkował piłkę w pole karne, a tam Jan Bednarek dał się uprzedzić Nicolasowi Otamendiemu, który głową skierował futbolówkę do siatki.

Po wyjściu na prowadzenie podopieczni Pepa Guardioli nie zwalniali tempa i dążyli do strzelenia kolejnych goli. Przyjezdni nie byli w stanie nawiązać równej walki z wyżej notowanymi rywalami i ograniczali się głównie do obrony. Na swoje nieszczęście również w tym elemencie gry nie zachwycali we wtorkowy wieczór. W 38. minucie skorzystał z tego Sergio Aguero, pewnie wykorzystując dogranie Kyle'a Walkera w pobliże bramki Świętych. Przewaga gospodarzy w pierwszej odsłonie nie podlegała dyskusji.



Niewiele zmieniło się po zmianie stron. Już dziesięć minut po wznowieniu gry Southampton ponownie został skarcony przez Aguero, który ostatecznie rozstrzygnął losy awansu.

Po godzinie gry wynik mógł być jeszcze wyższy, lecz Bednarek ofiarnie zablokował strzał Riyada Mahreza.

Gol na otarcie łez

Prowadzenie 3:0 nieco uspokoiło jednak ofensywne zapędy piłkarzy Manchesteru City, którzy coraz częściej dopuszczali do głosu gości. W efekcie piłkarze Ralfa Hasenhuettla zdołali zanotować honorowe trafienie. Na kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry Jack Stephens wykorzystał dokładne dośrodkowanie z rzutu rożnego i nie dał bramkarzowi szans na udaną interwencję. To było jednak wszystko, na co tego dnia stać było graczy Southamptonu. W końcówce gospodarze nie forsowali już tempa, wyczekując ostatniego gwizdka sędziego.

Wyniki wtorkowych spotkań 4. rundy Pucharu Ligi Angielskiej:

Burton Albion - Leicester City 1:3

Crawley Town - Colchester United 1:3

Everton - Watford 2:0

Manchester City - Southampton 3:1

Oxford United - Sunderland 1:1 (4:2 po karnych)