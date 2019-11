Angielscy giganci zgodni. Uratowali się w ostatniej chwili

W ostatniej kolejce Premier League Manchester City pokonał na wyjeździe Brighton 4:1, dzięki czemu po raz drugi z rzędu został mistrzem Anglii. Po powrocie do Manchesteru, na Etihad Stadium piłkarze The Citizens świętowali sukces wraz z kibicami.

26.10.2019 l Miało być szybko łatwo i przyjemniej, i tak było. Manchester City rozbił na własnym stadionie Aston Villę 3:0 i wrócił na pozycję wicelidera Premier League. Drużyna Pepa Guardioli traci trzy punkty do Liverpoolu, który swój mecz 10. kolejki rozegra w niedzielę na własnym boisku z Tottenhamem.

W angielskiej ekstraklasie wciąż daleko do choćby połowy sezonu, ale śmiało można zakładać, że bój o mistrzostwo stoczą właśnie The Reds i The Citizens. Na razie w tabeli prowadzą ci pierwsi, nie mając na koncie choćby jednej porażki. A w sobotę od przegranej dzieliło ich kilka minut.

Mane w roli głównej

Kolejna ligowa porażka Manchesteru United. Pogrążył go były zawodnik Bournemouth... czytaj dalej » Liverpool zawitał do Birmingham, gdzie był murowanym faworytem meczu z beniaminkiem Aston Villą. Tymczasem ambitni gospodarze postawili liderowi piekielnie trudne warunki. Wyszli na prowadzenie po golu Egipcjanina Trezegueta w 21. minucie i wygrywali do samej końcówki.

Drużyna Juergena Kloppa głęboki oddech złapała dopiero na trzy minuty przed końcem podstawowego czasu gry. Właśnie wtedy strzelecką niemoc przełamał Andrew Robertson, który wykorzystał dośrodkowanie Sadio Mane. Już w doliczonym czasie Senegalczyk sam trafił do siatki, a Liverpool uratował trzy punkty. I właśnie takimi zwycięstwami może wreszcie sięgnąć po upragniony tytuł.

Southampton uniknęło lania, porażki nie

Jeśli Liverpool był pewniakiem do zwycięstwa, to Manchester City miał tylko dopełnić formalności - tak się wydawało. Na stadion Obywateli przyjechał Southampton Jana Bednarka, który tydzień wcześniej zebrał historyczne lanie 0:9 od Leicester City. I tu też bardzo długo pachniało sensacją.

Dla Świętych trafił James Ward-Prowse, a Obywatele przez długie minuty bili głową w mur. Tutaj zwrot akcji nastąpił jednak nieco szybciej - na 20 minut przed końcem wyrównał Sergio Aguero, a zwycięskiego gola w 87. minucie strzelił Kyle Walker.

Na szczycie Premier League pozostał zatem status quo. Liverpool wciąż ma sześć punktów więcej od Manchesteru City.

Bednarek rozegrał w sobotę 88 minut.

Sobotnie mecze 11. kolejki Premier League:

Bournemouth - Manchester United 1:0

Arsenal - Wolverhampton 1:1

Aston Villa - Liverpool 1:2

Brighton - Norwich 2:0

Manchester City - Southampton 2:1

Sheffield United - Burnley 3:0

West Ham - Newcastle 2:3

Watford - Chelsea (18.30)