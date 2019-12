Rehabilitacja mistrzów Anglii. De Bruyne wyczarował wygraną

Video: Eurosport/SNTV

Guardiola: pytajcie sędziów o ich decyzje

- Pytajcie Mike'a Rileya i jego ludzi, nie mnie - tak zareagował Pep Guardiola na pytanie o to, czy sędzia podjął słuszną decyzję, nie dyktując rzutu karnego dla Manchesteru City. - Zapukajcie do nich, zadzwońcie, może wam powiedzą, dlaczego raz odgwizdane jest zagranie ręką, a raz nie - grzmiał menedżer The Citizens.

