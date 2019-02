Manchester City zdemolował Chelsea. "My chcemy dziesięć!"

Po niedawnej porażce 0:4 z Bournemouth, Maurizio Sarri na pomeczowej konferencji prasowej wyznał, że nie wie, czy jest w stanie odpowiednio zmobilizować swoich piłkarzy. Ci odpowiedzieli swojemu menedżerowi efektowną wygraną 5:0 z Huddersfield Town. Niestety dla fanów The Blues, po spotkaniu na Etihad Stadium, Sarri znów będzie się zastanawiał na sensem prowadzenia zespołu ze Stamford Bridge.

Kanonada

Piłkarze Chelsea w Manchesterze zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię. Gospodarze nie mieli absolutnie żadnej litości dla rywali. Ośmieszanie The Blues rozpoczęli już w 4. minucie, kiedy Kepę Arrizabalagę pokonał Raheem Steling. Następnie sprawę w swoje nogi wziął Aguero.

Argentyński napastnik City rozpoczął od… fatalnego pudła. W 8. minucie nie trafił z bliska do pustej bramki. Najwidoczniej zmarnowana setka podziałała mobilizująco na "Kuna", który chwilę później fenomenalnym strzałem w okienko podwyższył prowadzenie.

Salah znalazł sposób na Boruca. Remis Fabiańskiego w derbach Londynu Liverpool zgodnie... czytaj dalej » W 19. minucie było już 3:0 dla gospodarzy. Fatalny błąd popełnił Ross Barkley. Pomocnik Chelsea głową odgrywał piłkę do swojego bramkarza, ale zrobił to zbyt lekko. Futbolówkę przechwycił Aguero i ze spokojem pokonał Arrizabalagę.

"We want ten!"

To wciąż był za mało dla gospodarzy i jeszcze w pierwszej połowie zdobyli czwartą bramkę. Tym razem zza pola karnego przymierzył Ilkay Gundogan. Miejscowi kibice zaczęli skandować: "We want ten!" ("My chcemy dziesięć!"). Warto przypomnieć, że na początku stycznia The Citizens byli bliscy takiego wyniku, rozbijając w Pucharze Ligi Angielskiej Burton Albion 9:0.

Dopiero po golu Gundogana Chelsea stworzyła zagrożenie pod bramką City. W 28. minucie Edersona sprawdził Pedro, a dziesięć minut później Brazylijczyk nie dał się pokonać Gonzalo Higuainowi.

Aguero jak Shearer

Po przerwie hat-tricka skompletował Aguero. Argentyńczyk wykorzystał jedenastkę podyktowaną za faul Cesara Azpilicuety na Sterlingu. Dla napastnika City był to jedenasty hat-trick w Premier League. Zrównał się z najlepszym pod tym względem Alanem Shearerem. Kwestią czasu jest to, kiedy "Kun" zostanie samodzielnym liderem.

Most Premier League hat-tricks ever:



11—Alan Shearer

11—Sergio Aguero



History. pic.twitter.com/lKVRFPVTlk — B/R Football (@brfootball) February 10, 2019

Aguero zadanie wypełnił i w 65. minucie, przy owacji na stojąco, opuścił boisko. Argentyńczyka zastąpił Gabriel Jesus. Miał on swoją sytuację kwadrans przed końcem, ale dobrą interwencją błysnął Arrizabalaga.

The Blues dobił w 80. minucie Sterling. Trafił on z bliska po pięknej zespołowej akcji. Asystę zaliczył Ołeksandr Zinczenko.

Zespół Guardioli jest liderem Premier League (ma tyle samo punktów, co drugi Liverpool, ale jeden mecz więcej). Finisz wyścigu o mistrzowski tytuł zapowiada się pasjonująco. Tymczasem The Blues ostatni raz stracili w lidze sześć lub więcej goli w 1991 roku, kiedy 0:7 przegrali z Nottigham Forest, które prowadził legendarny Brian Clough.