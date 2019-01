Siedem w niedzielę, dziewięć w środę. City wciąż myśli, że jest na strzelnicy

Wszyscy sympatycy Manchesteru City mogą odetchnąć. Pep Guardiola, który poprowadził drużynę z Etihad Stadium do tytułu mistrzowskiego, zdecydował się zostać w klubie do 2021 roku.

Kamień z serca w City. Guardiola przedłużył do 2021 roku

Dla City walka o tytuły to chleb codzienny, ale dla Burton nie lada wydarzenie. Dlatego też cieszyć się chwilą na Etihad chciały tysiące kibiców gości. Utknęli jednak oni w drodze na zamkniętej trasie M6. Prześwitów na trybunach Etihad było mnóstwo, doliczono się ponad dwadzieścia tysięcy pustych krzesełek. Na stadion na czas dotarł tylko jeden z 28 autokarów z kibicami Burton.

Może i dobrze, bo nie musieli patrzeć na ostre strzelanie, które urządzili sobie piłkarze City. Już do przerwy The Citizens wpakowali trzecioligowcom cztery gole, w tym jednego niesamowitej urody. W 37. minucie Olexandr Zinczenko z okolic 30. metra przelobował Bradleya Collinsa spektakularnym strzałem za kołnierz.

Wcześniej młody angielski bramkarz nie miał szans przy główkach Kevina De Bruyne i Gabriela Jesusa. Ten drugi strzelił też gola na 3:0. Był to efekt typowej akcji City w tym spotkaniu. Ilkay Gundogan zagrał subtelnie za linię obrony do Davida Silvy, Hiszpan dograł do Jesusa, który pewnie wykończył akcję.

Po przerwie trwała egzekucja. Jesus strzelił kolejny dublet, trafienie zaliczył nawet rezerwowy Phil Foden. Manchester City grał tak ofensywnie, że na 8:0 strzałem do pustej bramki z pięciu metrów podwyższył Kyle Walker, prawy obrońca.

We want ten

Największą frajdę kibicom na Etihad sprawił Rijad Mahrez, w 83. minucie strzelając na 9:0. Kibice zaczęli skandować "We want ten!" (chcemy dziesięciu), a w piłkarzy City, którym zamarzyła się dwucyfrówka, wstąpiły nowe siły. O włos od jubileuszowego gola był Nicolas Otamendi, jednak pod koniec jedną z nielicznych chwil triumfu miał bramkarz Burton.

W niedzielę City rozbiło Rotherham United 7:0 w 1/32 finału Pucharu Anglii, w środę o mocy mistrzów Anglii w Pucharze Ligi boleśnie przekonało się Burton. Trzecioligowcy tymczasowo mają dość piłki, a 23 stycznia czeka ich jeszcze rewanż z City.

Manchester City - Burton FC 9:0 (4:0)

Bramki: De Bruyne (5.), Jesus (30.), (34.), (57.), (65.), Zinczenko (37.), Foden (62), Walker (70.), Mahrez (83.)