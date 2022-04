Manchester City - Real Madryt. Wynik na żywo i relacja live z meczu Ligi Mistrzów

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

15 minuta City się nie zatrzymuje. Tym razem jednak na minimalnym spalonym złapany Phil Foden.

21:17 Tak Gabriel Jesus zdobył drugą bramkę tego wieczora:

11 minuta Goool! Jesus! Tym razem De Bruyne popisał się świetną asystą. Przy dośrodkowaniu błąd popełnił David Alaba, miejsce do uderzenia znalazł sobie Gabriel Jesus i podwyższył prowadzenie gospodarzy na 2:0.

8 minuta Real szuka swoich szans z bocznych stref boiska, ale piłki na razie nie docierają do gwiazdora gości - Karima Benzemy.

5 minuta Mimo słabego początku, Real próbuje szybko odpowiedzieć na utratę gola. Jednak na razie dobrze w defensywie spisują się podopieczni Pepa Guardioli.

21:08 W ten sposób Belg strzelił pierwszego gola w tym meczu:

De Bruyne's diving header or Mahrez's inswinging cross?#UCLpic.twitter.com/RDKFsWqSOh — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 26, 2022

2 minuta Goool. Fantastyczny początek gospodarzy. Ze skrzydła w pole karne dośrodkował Riyad Mahrez, fantastycznie w szesnastkę wbiegł Kevin De Bruyne i strzałem głową pokonał golkipera gości. 1:0.

1 minuta Gramy! Piłkarze City rozpoczęli od środka.

20:58 Oba zespoły są już na murawie. Za chwilę początek wielkich emocji!

20:44 W Manchesterze powoli kończy się rozgrzewka. Do rozpoczęcia meczu zostało już nieco ponad 15 minut.

20:27 Po raz ostatni oba zespoły mierzyły się ze sobą w sezonie 2019/20. Wówczas, w 1/8 finału Ligi Mistrzów, Manchester City dwukrotnie pokonał Real Madryt 2:1 i awansował do ćwierćfinału tamtej edycji.

20:17 A w takim ustawieniu wyjdą na wtorkowy mecz goście:

TEAM NEWS: Valverde will join Modrić and Kroos in a midfield three with Rodrygo starting in the attack for Real Madrid...



Key player for the visitors? @realmadriden | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 26, 2022

20:11 Oto skład gospodarzy na dzisiejsze spotkanie:

TEAM NEWS: Four changes for Manchester City. Stones returns from a muscle injury, Gabriel Jesus starts in attack...



Hero tonight will be ______@ManCity | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 26, 2022

20:01 Na Etihad Stadium Karim Benzema będzie walczył o kolejne gole w Lidze Mistrzów:

Karim Benzema = Champions League legend #UCLpic.twitter.com/2ZqIRCISEf — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 26, 2022





19:22 W drugiej parze zagrają w środę Liverpool oraz Villarreal, który wcześniej wyeliminował Juventus i Bayern.

19:21 Coraz mniej czasu zostało też do rozgrzewki:

19:20 W składzie Manchesteru zabraknie Joao Cancelo (kartki) i Benjamina Mendy'ego (zawieszenie). Z kolei w barwach Realu na pewno nie zobaczymy Edena Hazarda (kontuzja), Luki Jovicia (kontuzja) i Mariano Diaza (kontuzja).

Star quality everywhere you look



Who will sparkle in Manchester?#UCLpic.twitter.com/Lx4axhmQRq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 26, 2022

19:18 Wtorkowy mecz City - Real posędziuje Rumun Istvan Kovacs.

19:16 Awans do ćwierćfinału Real zapewnił sobie po zwycięstwie w dwumeczu z Chelsea.

19:15 Real jest rekordzistą pod względem liczby zdobytych Pucharów Europy, których ma 13. Od początku ery Ligi Mistrzów, tj. od sezonu 1992/93, zdobył to trofeum siedmiokrotnie.

19:14 Trzykrotnie to trofeum wywalczył obecny trener Realu Włoch Carlo Ancelotti. Raz dokonał tego właśnie z Królewskimi w sezonie 2013/14, a wcześniej dwa razy triumfował z AC Milan.

19:13 Uznawany za jednego z najlepszych na świecie 51-letni szkoleniowiec triumfował w Champions League dwukrotnie z Barceloną (2009 i 2011), ale później nie udało mu się powtórzyć tych sukcesów ani z Bayernem Monachium, ani z Manchesterem City. W poprzednim sezonie dotarł do finału, ale The Citizens ulegli w nim Chelsea 0:1.

19:12 - Po raz trzeci w historii awansowaliśmy do półfinału. To dla nas i dla klubu niesamowite osiągnięcie. Jeśli zagramy tak samo jak w drugiej połowie rewanżu z Atletico, to z Realem nie mamy żadnych szans. Ale jeśli zagramy tak jak w pierwszym meczu i tak jak momentami w pierwszej połowie rewanżu, to możemy powalczyć. Ale na pewno czekają nas chwile cierpienia - uważa trener City Pep Guardiola.

19:10 Manchester City w poprzedniej rundzie rywalizował z innym zespołem z Madrytu - Atletico. Był to dla podopiecznych Josepa Guardioli trudny dwumecz, w którym padła tylko jedna bramka. The Citizens zwyciężyli w roli gospodarzy 1:0, a w rewanżu z trudem obronili bezbramkowy remis.

19:09 Mecz na Etihad Stadium zaplanowano na godzinę 21.00 czasu polskiego.