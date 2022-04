Wielki mecz w półfinale Ligi Mistrzów. Manchester strzelił Realowi cztery gole, ale może czuć niedosyt

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ MANCHESTER CITY - REAL MADRYT W EUROSPORT.PL

Kulawa obrona Manchesteru City. Guardiola ma problem przed Realem Trener... czytaj dalej » Po wyeliminowaniu Atletico w ćwierćfinale na The Citizens w walce o finał czekała kolejna drużyna z Madrytu. Hiszpańskie media przypominały przed wtorkową konfrontacją, że menedżer ekipy z Manchesteru wygrał z Realem 11 z 19 starć. Robił to jako opiekun Barcelony oraz Bayernu i już raz wyeliminował Królewskich w roli szkoleniowca City (w sezonie 2019/20, wygrywając dwukrotnie 2:1).

Chociaż hiszpański trener nie mógł skorzystać z dwóch czołowych, bocznych obrońców Joao Cancelo oraz Kyle'a Walkera, to i tak postawił na bardzo ofensywną taktykę. Podobnie zresztą jak jego vis-a-vis Carlo Ancelotti, który liczył na kolejne trafienia Karima Benzemy, który niemal w pojedynkę rozprawił się wcześniej z PSG i Chelsea (w tych czterech meczach zdobył aż siedem bramek).

Nie atak miał być jednak kluczową formacją Królewskich na Etihad. - Aspekt defensywny będzie ważną częścią meczu. Jeśli City ma piłkę, nie możesz patrzeć, co robią, musisz bronić, próbować odebrać piłkę - podkreślał na konferencji prasowej włoski trener Realu.

Szybkie dwa ciosy City i pobudka Realu

Piłkarze go nie posłuchali. Już 2. minucie ich bierne zachowanie wykorzystali Riyad Mahrez oraz Kevin De Bruyne. Algierczyk świetnie dośrodkował piłkę, a Belg popisał się pięknym strzałem głową. Nawet tak świetny fachowiec jak Thibaut Courtois był bez szans.

Źródło: Getty Images W ten sposób De Bruyne strzelił na 1:0

Jeszcze większą opieszałość obrońcy Realu zaprezentowali w 10. minucie. Tym razem strzelec pierwszego gola znalazł w polu karnym Gabriela Jesusa, który oszukał zwodem Davida Alabę i pewnym strzałem z kilku metrów podwyższył wynik na 2:0.

Źródło: Getty Images Jesus podwyższa prowadzenie City

Królewscy wyglądali na oszołomionych takim obrotem sprawy. W porę jednak się otrząsnęli. Zaczęli wychodzić i atakować wyżej. Efekt? Sytuacja Viniciusa Juniora i groźny strzał głową Alaby, gdzie piłka nieznacznie minęła bramkę City.

Śmiałe pójście do przodu graczy Realu oznaczało jednocześnie kolejne okazje gospodarzy. Nieznacznie mylili się Mahrez, Phil Foden i Ołeksandr Zinczenko. Kibice oglądali prawdziwą wymianę ciosów.

Ci z Madrytu mieli w końcu powody do radości w 33. minucie. W roli głównej wystąpili Francuzi z Realu. Z lewej strony zacentrował Ferland Mendy, a Benzema zaskoczył Edersona sprytnym strzałem lewą nogą.

Źródło: Getty Images Nawet w takich sytuacjach Benzema potrafi strzelić gola

Dla głównego (w ostatnich tygodniach) faworyta do zdobycia Złotej Piłki był to już 13. gol w tej edycji Ligi Mistrzów, dzięki czemu zrównał się bramkami z liderem klasyfikacji strzelców Robertem Lewandowskim.

Królewscy chcieli pójść za ciosem. Chwilę później do niezłej sytuacji doszedł Rodrygo, jednak jego rodak w bramce Manchesteru spisał się bez zarzutu.

W 36. minucie Guardioli wypadł kolejny obrońca, narzekający ostatnio na uraz mięśnia John Stones, którego zastąpił Fernandinho. To zwiastowało kolejne problemy gospodarzy. Tyle że ci rozpoczęli drugą połowę z takim samym impetem jak pierwszą.

Kolejny błąd, ale znów się podnieśli

Tuż po wznowieniu mogli i powinni podwyższyć prowadzenie na 3:1. Najpierw Mahrez trafił w słupek, a spieszący z dobitką Foden uderzył wprost w stojącego na linii bramkowej Daniego Carvajala. Co się odwlecze, to nie uciecze. W 53. minucie The Citizens skorzystali z kolejnego błędu Realu, tym razem Viniciusa, a na gola zamienił go - po pięknej wrzutce Fernandinho - Foden.

Źródło: Getty Images Foden nie miał problemu z umieszczeniem piłki w siatce

Nie minęło nawet 120 sekund, a brazylijski skrzydłowy Królewskich zrehabilitował się. I to jak! Najpierw zwodem ośmieszył Fernandinho, popędził z piłką dobre kilkadziesiąt metrów, wpadł w pole karne i precyzyjnym uderzeniem pokonał Edersona.

Źródło: Getty Images Kapitalna akcja Viniciusa dała Realowi drugiego gola

Po stracie bramki do głosu znów doszli The Citizens, którzy w 74. minucie doczekali się czwartego gola. Faulowany był De Bruyne, ale sędzia Ivan Kovacs zastosował przywilej korzyści. Piłkę przejął Bernardo Silva, który cudownym uderzeniem wykorzystał gapiostwo w szeregach obronnych rywali.

To nie był koniec emocji tego fenomenalnego wieczoru. Piłkarze Realu po raz trzeci zdołali odpowiedzieć. Tym razem w 81. minucie w prostej sytuacji ręką we własnym polu karnym zagrał Aymeric Laporte. Arbiter nie miał wątpliwości - wskazał na jedenasty metr. Rzut karny na gola kapitalną podcinką zamienił niezawodny Benzema. Drugi gol Francuza w tym meczu i 14. w tej edycji stał się faktem.

Źródło: Getty Images Benzema zachwycił podcinką

Więcej goli już nie padło, ale kibice na długo zapamiętają ten mecz. Rewanż na Santiago Bernabeu, który zapowiada się pasjonująco, odbędzie się w środę, 4 maja. Już można zacierać ręce.

Manchester City - Real Madryt 4:3 (2:1)

2' Kevin De Bruyne, 11' Gabriel Jesus, 53' Phil Foden, 74' Bernardo Silva - 33', 81' Karim Benzema, 55' Vinicius Junior,