Zachwyty nad golem Benzemy. "Arcydzieło"

Była 82. minuta wtorkowego meczu w Manchesterze, Królewscy przegrywali 2:4. Do rzutu karnego podszedł Benzema, który kilka dni wcześniej w ligowym spotkaniu z Osasuną nie wykorzystał dwóch jedenastek (Real i tak wygrał 3:1). Francuz nie stracił pewności siebie. Mało tego, podciął piłkę, która idealnie poleciała w środek bramki nad interweniującym Edersonem. To był jego drugi gol tego wieczoru.

Real przegrał z mistrzem Anglii 3:4, ale rewanż w Madrycie wydaje się być sprawą otwartą.

Źródło: Getty Images Karim Benzema strzelił w stylu Panenki

Karim Benzema chwalony w Hiszpanii

Real przegrał, ale Hiszpanie pewni swego. "Nie ma takiego, który by go zabił" W Hiszpanii... czytaj dalej » "Niesamowite jak strzelił" - skwitował dziennik "AS" trafienie Benzemy.

"Gol Benzemy w stylu Panenki (to reprezentant Czechosłowacji pokazał światu podczas Euro 1976, jak "podcinać" piłkę przy strzale z rzutu karnego - red.), który jest już jednym z najpiękniejszych w jego karierze" - nie miała wątpliwości "Marca", inna madrycka gazeta, dodając, że "jego drugi gol na stadionie Etihad był arcydziełem".

Benzema ma już 14 goli w trwających rozgrywkach LM, o jednego więcej niż Robert Lewandowski, którego Bayern odpadł w ćwierćfinale. Osiem bramek uzbierał Mohamed Salah z Liverpoolu, który wciąż jest w grze (w półfinale The Reds zmierzą się z Villarreal), ale przewaga Francuza wydaje się być niezagrożona. A może być okazalsza. Hiszpanie zwracają uwagę, że Benzema strzela jak na zawołanie w fazie pucharowej - aż dziewięć bramek z 14. Może zatem przymierzać pierwszą koronę króla strzelców LM w karierze.

Jego łączny dorobek we wszystkich rozgrywkach robi wrażenie - 41 goli w 41 meczach (La Liga, Liga Mistrzów i Superpuchar Hiszpanii). Jest piątym zawodnikiem w historii klubu - jak wyliczyła "Marca" - który osiągnął taki bilans w jednym sezonie po Cristiano Ronaldo, Ferencu Puskasie, Alfredo Di Stefano i Hugo Sanchezie.

Dlatego dziennik nie ma wątpliwości. Wyczyny Benzemy stawiają go w roli głównego faworyta do zdobycia Złotej Piłki.



Look at the man who missed two penalties 6 days ago.. completely different in the champions league



Karim Benzema#UCL#ChampionsLeague#ManCityRealMadrid



pic.twitter.com/9nbfNgOFEq — Türkiye Süper Ligi (@superleage) April 27, 2022

Wynik i program półfinałów Ligi Mistrzów:



wtorek, 26 kwietnia

Manchester City - Real Madryt 4:3 (2:1)

Bramki: dla Manchesteru City - Kevin De Bryune (2.), Gabriel Jesus (11.), Phil Foden (53.), Bernardo Silva (74.); dla Realu Madryt - Karim Benzema (33., 82. -. karny), Vinicius Junior (55.).

środa, 27 kwietnia

Liverpool - Villarreal



rewanże:



wtorek, 3 maja

Villarreal - Liverpool



środa, 4 maja

Real Madryt - Manchester City



finał - 28 maja w Saint-Denis