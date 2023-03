Kontrowersyjny rzut karny, Niemcy wściekli. "Żart, katastrofalna decyzja"

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ MANCHESTER CITY - RB LIPSK W EUROSPORT.PL

Była 19. minuta wtorkowego meczu. Rzut rożny bił pomocnik City Jack Grealish, w polu karnym gości z Lipska powstało spore zamieszanie. W końcu niebezpieczeństwo zażegnał Kevin Kampl, kopiąc piłkę jak najdalej od swojej bramki. Wydawało się, że ekipa RB Lipsk przetrwała, ale to nie był koniec akcji.

PENALTY for Manchester City. #MCIRBLpic.twitter.com/NNhnwoDBXG — Football Talk (@FootballTalkHQ) March 14, 2023

Vinczić podszedł do monitora VAR i zobaczył, że piłka, dośrodkowana przez Grealisha, po "główce" Rodriego trafiła w rękę obrońcy gości Benjamina Henrichsa. Decyzja słoweńskiego arbitra? Jedenastka, którą wykorzystał Erling Haaland. Był to pierwszy z pięciu goli Norwega tego wieczoru.

Mistrzowie Anglii rozbili niemiecką drużynę aż 7:0 (8:1 w dwumeczu).

Źródło: Getty Images Slavko Vinczić podjął decyzję o rzucie karnym dla City

"To nie jest zła decyzja, to skandal"

Niesamowity show Haalanda. Manchester City z efektownym awansem Manchester City... czytaj dalej » Stark, były międzynarodowy sędzia, cytowany przez niemiecki dziennik "Bild", ocenił: - Zawodnik (Henrichs - red.) nie orientuje się, gdzie jest piłka. A ten ruch ramion jest mu potrzebny, żeby wyskoczyć do niej. Dla mnie interwencja VAR jest błędna, decyzja o rzucie karnym również.

- To nie jest zła decyzja, to skandal. Każdy, kto twierdzi, że jest to zamierzone zagranie ręką, musi zgłosić się do lekarza. W ten sposób UEFA niszczy futbol - nie gryzł się w język sędziowski ekspert "Bilda" Kinhofer, były wieloletni arbiter Bundesligi.

Matthias Sammer, jedna z legend niemieckiego futbolu, laureat Złotej Piłki w 1996 roku, także nie owijał w bawełnę. - Żart. W wielkich meczach decyzje muszą być klarowne. To niewytłumaczalne na tym poziomie, żeby podjąć tak katastrofalną decyzję - oświadczył.

We wtorek awans wywalczył także Inter. W ubiegłym tygodniu tej sztuki dokonały Chelsea, Benfica, Bayern Monachium i AC Milan.

W środę rywalizować będą ostatnie dwie pary: Real Madryt - Liverpool (5:2 w pierwszym meczu) i Napoli - Eintracht Frankfurt (2:0). Losowanie ćwierćfinałów i półfinałów LM odbędzie się 17 marca. Finał zaplanowano na 10 czerwca w Stambule.

Wyniki i program rewanżowych meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów (* - oznacza awans):



wtorek, 14 marca

Manchester City* - RB Lipsk 7:0 (3:0); pierwszy mecz - 1:1

FC Porto - Inter Mediolan* 0:0; 0:1



środa, 15 marca

Real Madryt - Liverpool 5:2

Napoli - Eintracht Frankfurt 2:0



środa, 8 marca

Tottenham Hotspur - AC Milan* 0:0; 0:1

Bayern Monachium* - Paris Saint-Germain 2:0 (1:0); 1:0



wtorek, 7 marca

Benfica* - FC Brugge 5:1 (2:0); 2:0

Chelsea* - Borussia Dortmund 2:0 (1:0); 0:1



Program kolejnych rund:



Losowanie par 1/4 i 1/2 finału: 17 marca (godz. 12.00)

Ćwierćfinały: 11-12 i 18-19 kwietnia

Półfinały: 9-10 i 16-17 maja

Finał: 10 czerwca, Stambuł