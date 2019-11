Apelacja Manchesteru City odrzucona. Grozi im nawet wykluczenie z europejskich pucharów

26.10.2019 l Miało być szybko łatwo i przyjemniej, i tak było. Manchester City rozbił na własnym stadionie Aston Villę 3:0 i wrócił na pozycję wicelidera Premier League. Drużyna Pepa Guardioli traci trzy punkty do Liverpoolu, który swój mecz 10. kolejki rozegra w niedzielę na własnym boisku z Tottenhamem.

Aż sześć goli wbił Manchester City Watfordowi w finale Pucharu Anglii. Świetne zawody rozegrał Raheem Sterling. Anglik wbił trzy bramki i miał asystę. To trzecie trofeum City w tym sezonie. Wcześniej piłkarze Pepa Guardioli zapewnili sobie tytuł mistrza Anglii oraz Puchar Ligi.

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) odrzucił wniosek Manchesteru City, w którym klub domagał się odwołania prowadzonego przez UEFA dochodzenia w sprawie naruszenia zasad finansowego fair play. Wniosek w tej sprawie złożono w czerwcu, a jako główny argument wskazywano zignorowanie przez śledczych UEFA istotnych dowodów, dostarczonych przez działaczy The Citizens.

Trybunał orzekł jednak, że wniesione przez klub odwołanie nie ma żadnych podstaw, a UEFA może przeprowadzić w tej sprawie postępowanie. W jego wyniku City może nawet zostać wykluczony z europejskich pucharów.

Złamana jedna z podstawowych reguł

Zasadę tzw. finansowego fair play wprowadzono m.in. w celu zapobiegania nieograniczonemu dofinansowywaniu klubów piłkarskich przez ich bogatych właścicieli. Mają też zapobiegać zawyżaniu umów sponsoringowych i wykorzystywaniu ich do obchodzenia obowiązujących reguł finansowania klubów.

Zarzuty wobec Manchesteru City sformułowano wiosną tego roku. Strona Football Leaks ujawniła informacje, z których wynikało właśnie zawyżanie przez angielski klub wartości kontraktów sponsorskich. Gdyby UEFA udowodniła władzom mistrza Anglii złamanie reguł finansowego fair play, byłby to już drugi taki przypadek w historii klubu. W 2014 roku City zostało już ukarane 49 milionami funtów grzywny, którą zmniejszono do kwoty 18 milionów po zastosowaniu się klubu do wskazanych w ramach kary wytycznych.