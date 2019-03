Rywal z zaplecza rozdrażnił Manchester City. 2:0 na nic

Prowadzący w Premier League zawodnicy trenera Josepa Guardioli, którzy we wtorek awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, w Walii po pół godzinie gry przegrywali 0:2. Taki wynik utrzymał się do 69. minuty, kiedy kontaktowego gola dla gości uzyskał Portugalczyk Bernardo Silva.



Pogrom w Manchesterze. City wparowało do ćwierćfinału Popis Manchesteru... czytaj dalej » W 77. minucie przed szansą wyrównania stanął Sergio Aguero. Argentyńczyk strzelił z rzutu karnego - podyktowanego w kontrowersyjnych okolicznościach i w opinii wielu obserwatorów niesłusznie - w słupek, ale na jego szczęście piłka odbiła się następnie od pleców szwedzkiego bramkarza Łabędzi Kristoffera Nordfeldta i znalazła się w siatce.



Dziesięć minut później Aguero już stanął na wysokości zadania i po dośrodkowaniu z lewej strony boiska Silvy sprytnym strzałem głową zapewnił wygraną faworytów.

Najważniejszy awans

- Czasami w futbolu takie powroty się zdarzają. O pierwszej połowie musimy zapomnieć. Najważniejsze, że awansowaliśmy - podkreślił argentyński snajper, który pojawił się na boisku w 64. minucie.



Wcześniej do półfinałów, które odbędą się 6 i 7 kwietnia na londyńskim Wembley, awansował inny przedstawiciel ekstraklasy - Watford, który pokonał Crystal Palace 2:1.



W sobotę wieczorem w trzecim ćwierćfinale Wolverhampton podejmie Manchester United, a w niedzielę grający na zapleczu Premier League Milwall zagra z Brightonem.