Pościg za Liverpoolem trwa. Manchester City zrealizował plan

Drużyna Wilków na Etihad Stadium przyjechała podbudowana wyrzuceniem z Pucharu Anglii właśnie Liverpoolu. Tyle tylko, że na Obywatelach wielkiego wrażenia to nie robiło. Oni również na tegorocznym rozkładzie mają The Reds, a powalającą moc pokazali w dwóch kolejnych meczach pucharowych - W FA Cup rozbili 7:0 Rotherham, a w Pucharze Ligi Angielskiej znokautowali 9:0 Burton. Wskazać faworyta poniedziałkowego meczu nie było trudno.

Skuteczny Jesus

Goście bezbramkowego remisu potrafili bronić niespełna dziesięć minut. Świetną prostopadłą piłką popisał się Aymeric Laporte, wzdłuż bramki zagrał Leroy Sane i Gabrielowi Jesusowi pozostało jedynie dostawić nogę. Podręcznikowa akcja i City mieli ustawiony mecz.

Wilki były w trudnym położeniu, a ich sytuację jeszcze bardziej skomplikował William Boly. Kilka minut po straconym golu Francuz brutalnie faulował Bernardo Silvę i z czerwoną kartką wyleciał z boiska.

Źródło: PAP/EPA/PETER POWELL Boly zobaczył czerwoną kartkę już w 19. minucie

Mistrz Anglii z takiego obrotu spraw nie mógł nie skorzystać. Na 2:0 ponownie strzelił Brazylijczyk Jesus, który wykorzystał rzut karny wywalczony przez Raheema Sterlinga.

Po zmianie stron gracze z Manchesteru nie forsowali już tempa, nie musieli. Ich kolejne próby nie przynosiły rezultatu, ale nie miało to znaczenia. W końcu piłka wpadła jednak do siatki. Dośrodkował rezerwowy Kevin de Bruyne, a pechową interwencję zanotował Conor Coady i to stoper Wolverhampton ustalił wynik na 3:0.

Komplet punktów został w Manchesterze. W tabeli Premier League City jest drugie, cztery punkty za Liverpoolem. The Reds w sobotę wymęczyli zwycięstwo 1:0 nad Brighton.

Manchester City - Wolverhampton 3:0

Bramki: Jesus (10., 39.), Coady (78. - sam.)

Wyniki 22. kolejki Premier League:

West Ham - Arsenal 1:0

Brighton - Liverpool 0:1

Burnley - Fulham 2:1

Cardiff - Huddersfield 0:0

Crystal Palace - Watford 1:2

Leicester - Southampton 1:2

Chelsea - Newcastle 2:1

Everton - Bournemouth 2:0

Tottenham - Manchester United 0:1

