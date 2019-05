Kapitan huknął, stadion eksplodował. City zwycięskie w przedostatniej bitwie o tytuł

Gospodarzom udało się złamać obronę Leicester w 70. minucie. Vincent Kompany dostał podanie daleko od bramki gości. Rywalom nie przyszło do głowy, że belgijski obrońca może zdecydować się na strzał z takiej odległości. Okrutnie się pomylili, bo kapitan City huknął niezwykle precyzyjnie. Trafił w samo okienko bramki Kaspera Schmeichela.

"Przyszedłem jako chłopiec, odchodzę jako mężczyzna". Łzy wzruszenia w Arsenalu Aaron Ramsey... czytaj dalej » Duńczyk do tej pory pracował na miano bohatera wieczoru. Chwilę wcześniej spektakularnie zatrzymał strzał z kilku metrów Sergio Aguero. Schmeichel ratował Leicester zresztą raz za razem.

Poprzeczka Aguero

Bo zawodnicy City od razu wzięli się do pracy. W pierwszej połowie najbliżej zdobycia bramki byli w 32. minucie, kiedy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Aguero obił poprzeczkę. Zmierzającą piłkę do bramki w ostatniej chwili wybił jeszcze Schmeichel. Zaraz po tym sunął kolejny atak City, ale strzał Bernardo Silvy okazał się nieznacznie niecelny.



Po przerwie drużyna Pepa Guardioli momentami wręcz wgniatała przeciwników w ich pole karne. Ale grając w ten sposób miejscowi omal nie nadziali się na kontrę. W 63. minucie Harry Maguire podał do Jamesa Maddisona, a pomocnik Leicester kopnął piłkę tuż obok słupka. Jeszcze przed końcem doskonałą okazję zmarnował rezerwowy Kelechi Iheanacho, w przeszłości napastnik City.

Źródło: Getty Images Zawodnicy City mają tytuł na wyciągnięcie ręki

Historyczny sezon

Już wiadomo, że ten sezon Premier League jest historyczny. Po 37 kolejkach broniąca tytułu ekipa City uzbierała 95 punktów, drugi Liverpool ma o jeden mniej. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby wicemistrz z taką zdobyczą musiał ustąpić komuś miejsca.



- Patrząc na klasę rywali, to zdecydowanie najtrudniejsze rozgrywki. I dlatego tak niesamowite - wyznał niedawno Guardiola.



W ostatniej serii Manchester City zmierzy się na wyjeździe z 17. w tabeli Brighton. Liverpool podejmie u siebie siódme Wolverhampton.

37. kolejka Premier League:

piątek

Everton - Burnley 2:0

sobota

Newcastle United - Liverpool 2:3

AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur 1:0

West Ham United - Southampton 3:0

Wolverhampton Wanderers - Fulham Londyn 1:0

Cardiff City - Crystal Palace 2:3

niedziela

Arsenal Londyn - Brighton & Hove Albion 1:1

Chelsea Londyn - Watford 3:0

Huddersfield Town - Manchester United 1:1

poniedziałek

Manchester City - Leicester City 1:0