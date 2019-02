Manchester City ma pierwsze trofeum w sezonie. Guardiola ponownie lepszy od Sarriego

Wszyscy sympatycy Manchesteru City mogą odetchnąć. Pep Guardiola, który poprowadził drużynę z Etihad Stadium do tytułu mistrzowskiego, zdecydował się zostać w klubie do 2021 roku.

W drodze do wielkiego finału Chelsea trafiała na samych wymagających rywali – już w 1/16 zespół Maurizio Sarriego zmierzył się z Liverpoolem, a później rywalizował z Derby County, Bournemouth i Tottenhamem. The Citizens mieli łatwiejszą drogę: Oxford United, Fulham, Leicester City i rewelacyjne Burton.

Jednak niedzielny mecz był czymś więcej, niż tylko starciem wielkich firm – czternaście dni temu drużyna Guardioli rozgromiła The Blues 6:0 w meczu ligowym. Po tym spotkaniu podniosły się głosy, że Sarri powinien zostać zwolniony. Notowań Włocha na pewno nie poprawiła porażka w Pucharze Anglii z Manchesterem United (0:2). W angielskich mediach nie brakowało głosów, że tylko zwycięstwo nad City pozwoli 60-latkowi zachować posadę.

Autobus i nudy

Pierwsza połowa się odbyła i w zasadzie na tym można zakończyć. Chelsea zdecydowała się na jasną taktykę – postawiła przed własnym polem karnym autobus i czekała na kontry oraz stałe fragmenty gry. Z kolei The Citizens dość wolno budowali swoje akcje, z których praktycznie nic nie wynikało. Piłkarze Guardioli standardowo mieli przewagę w posiadaniu piłki, ale nie można mówić o wielkiej dominacji na boisku, a ich poczynania momentami irytowały szkoleniowca.

Źródło: Getty Images Josep Guardiola nie był zadowolony z gry Manchesteru City

Na wyróżnienie zasłużył przede wszystkim głodny gry Ołeksandr Zinczenko. 22-letni Ukrainiec robił co mógł, by się pokazać i w 43. minucie znakomicie dograł z głębi pola do Nicolasa Otamendiego, jednak uderzenie Argentyńczyka wślizgiem obronił Kepa. To również Otamendi w ostatnich sekundach pierwszej odsłony mógł strzelić samobójczego gola, kiedy próbował wybić piłkę po dośrodkowaniu Williana, ale na jego szczęście ta minęła bramkę.

Ciekawiej, ale bez goli

W drugiej części spotkania było już ciekawiej. Przede wszystkim Chelsea grała większym pressingiem, częściej przejmowała piłkę i inicjowała akcje. Coraz bardziej widoczny był Eden Hazard, który w 67. minucie ograł Vincenta Kompany’ego i wycofał do nadbiegającego N’Golo Kante, ale ten fatalnie spudłował.

Ponadto ponownie przypomniał o sobie Otamendi, którego strzał dobijał Sergio Aguero. Drugi z Argentyńczyków skierował piłkę do bramki, ale sędzia słusznie dopatrzył się spalonego.

Sporo ożywienia w poczynania The Blues wnieśli rezerwowi Ruben Loftus-Cheek i Callum Hudson-Odoi. To właśnie dzięki nim pod koniec regulaminowego czasu gry Chelsea przejęła inicjatywę. Jednak wynik nie uległ zmianie

Źródło: Getty Images Callum Hudson-Odoi ożywił grę Chelsea

Brak goli oznaczał, że do rozstrzygnięcia potrzebna będzie dogrywka, a w ostateczności rzuty karne.

Dwie piłki meczowe

Pierwsza część dogrywki emocji nie przyniosła. Było widać, że piłkarze są zmęczeni, ale gorzej było z zawodnikami City, którzy w żaden sposób nie zagrozili bramce The Blues. Gole? Zero. Niecelnie z dystansu uderzali Hazard i Jorginho. Z kolei dwukrotnie na spalonym został złapany wprowadzony w 95. minucie Gonzalo Higuain.

W drugiej połowie dogrywki The Citizens mieli dwie piłki meczowe. Obie zmarnował Aguero. Skrzydłowy Manchesteru City Raheem Sterling świetnie przedarł się przez obrońców i dograł do Argentyńczyka, ale jego strzał wślizgiem został zablokowany przez Cesara Azpilicuetę. Natomiast chwilę później świetną interwencją po uderzeniu snajpera popisał się Kepa.

Co ciekawe bramkarz Chelsea ucierpiał przy ostatnim strzale i na boisko wkroczył sztab medyczny. Tego, co wydarzyło się później nikt nie mógł przewidzieć. Sarri kazał się rozgrzewać rezerwowemu Willy’emu Caballero, ale Kepa podniósł się i zaczął pokazywać, że nie zejdzie z boiska. Włoski menedżer szalał przy linii bocznej domagając się, by Hiszpan udał się na ławkę. Jednak Sarri nie zdołał nic wskórać i mało brakowało, a sam udałby się, ale do szatni.

Źródło: Getty Images Kepa Arrizabalaga nie chciał zejść z boiska w meczu Chelsea - City

Karne rozstrzygnęły

Konkurs rzutów karnych rozpoczął się fatalnie dla Chelsea. Do siatki nie trafił Jorginho, którego zamiary łatwo odczytał Ederson. Natomiast w trzeciej serii uderzenie Leroya Sane świetnie obronił Kepa.

Radość piłkarzy Chelsea z nieskuteczności rywala nie trwała długo - minutę później w słupek trafił David Luiz. Decydującą jedenastkę wykorzystał Sterling, który zdołał przechytrzyć golkipera uderzając celnie pod poprzeczkę.