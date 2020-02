Manchester City odwołał się od kary UEFA. "Krzywdzący proces już się skończył"

Anglicy muszą też zapłacić grzywnę w wysokości 30 milionów euro. To efekt naruszenia zasad tzw. Finansowego Fair Play.

Dyrektor Manchesteru City: Zarzuty są fałszywe. Zrobimy wszystko, żeby to udowodnić Manchester City... czytaj dalej » Odwołanie trafiło do trybunału - napisano w wydanym w środę w Lozannie oświadczeniu CAS, nie precyzując dokładnie, kiedy znajdzie się na wokandzie.

"Krzywdzący proces już się skończył"

Europejska federacja uważa, że Manchester City dopuścił się "poważnego naruszenia" zasad. Kara ma obowiązywać w dwóch kolejnych sezonach Ligi Mistrzów i innych europejskich rozgrywek - 2020/21 i 2021/22.

"Mówiąc najprościej, jest to sprawa zainicjowana przez UEFA, ścigana przez UEFA i sądzona przez UEFA. Po tym, jak ten krzywdzący proces już się skończył, klub jak najszybciej podejmie bezstronny osąd i dlatego rozpocznie postępowanie przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy najbliższej okazji" - oświadczył mistrz Anglii.



Zasady Financial Fair Play mają na celu m.in. zapobieganie otrzymywaniu przez kluby nieograniczonych kwot pieniędzy poprzez zawyżone umowy sponsorskie z organizacjami powiązanymi z właścicielami.



Izba Orzekająca Klubowego Organu Kontroli Finansowej UEFA (CFCB) stwierdziła, że angielski klub złamał zasady, "zawyżając przychody ze sponsoringu na swoich kontach oraz w informacjach przekazanych UEFA w latach 2012–16". Jak dodano, Manchester City "zawiódł we współpracy przy dochodzeniu".

