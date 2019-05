Manchester City odrzucił ofertę Bayernu Monachium za Leroya Sane

- To będzie ostatnie spotkanie dla Franka Ribery'ego, Arjena Robbena i Rafinhy w barwach Bayernu Monachium - zapowiedział trener mistrzów Niemiec przed sobotnim finałem DFB Pokal. Finał RB Lipsk – Bayern Monachium w sobotę na żywo w Eurosporcie 1. Studio od 19:15.

Leroy Sane nie wywalczył miejsca w podstawowym składzie The Citizens w mistrzowskim sezonie, ale Pep Guardiola nie zamierza rezygnować z jego usług. Po wygranym finale Pucharu Anglii z Watfordem (6:0) kataloński szkoleniowiec przyznał, że chciałby zatrzymać reprezentanta Niemiec w klubie. - Zaoferowaliśmy mu przedłużenie kontraktu. Chcemy, aby Leroy został z nami, gdybyśmy tego nie chcieli, to nie oferowalibyśmy mu nowej umowy - powiedział Guardiola.

Niemieckie media: Guardiola zgodził się na transfer Sane do Bayernu Menedżer... czytaj dalej » - Oczywiście, że w klubie będą ruchy transferowe przed nowym sezonem. Niektórzy chcą odejść, inni chcą więcej grać. Piłkarze akceptują brak występów przez pewien czas, ale to normalne, że chcą dostawać więcej minut. Doskonale to rozumiem - tłumaczył menedżer Manchesteru City.

Bayern chciał skorzystać

Sytuację Sane w drużynie mistrzów Anglii chciał wykorzystać Bayern. Polityka bawarskiego klubu od lat polega na kontraktowaniu reprezentantów Niemiec. Chęć sprowadzenia skrzydłowego potwierdził prezes monachijczyków. - Spróbujemy go ściągnąć, jednak nie mogę obiecać, że to się uda. Mieliśmy już taki pomysł, gdy występował w Schalke, ale wówczas nie mogliśmy zagwarantować mu miejsca w składzie. Trzy lata temu Robben i Ribery byli na topie - mówił Karl-Heinz Rummenigge.

Wzmocnienia mistrza Niemiec

"Sport Bild": Lewandowski z nową umową w najbliższych tygodniach Waży się... czytaj dalej » Bayern sięgnął po siódme mistrzostwo Niemiec z rzędu, wyprzedzając o dwa punkty Borussię Dortmund. Następnie pokonał RB Lipsk w finale DFB Pokal i skompletował dublet. Brak sukcesu na arenie międzynarodowej oraz pożegnania z dwoma pomocnikami sprawiły, że klub potrzebuje wzmocnień. Pozycja skrzydłowego jest newralgiczna, bo już wcześniej Bayern zatroszczył się o zakontraktowanie obrońców - Lucasa Hernandeza z Atletico Madryt oraz Benjamina Pavarda ze Stuttgartu.

Wszystko wskazuje na to, że łatwo nie poddadzą się w sprawie Sane, a City ma zawodników, którzy mogą grać na jego pozycji. Ryiad Mahrez, Bernardo Silva czy Raheem Sterling z powodzeniem mogą zastąpić Niemca. By dobić dobić targu z klubem z Etihad Stadium, Bayern musi jednak podbić stawkę.