Manchester City może zostać wykluczony z Ligi Mistrzów

- Wtorkowy wieczór pokazał, że system VAR wciąż wymaga dużo pracy. Ja chętnie w ustaleniu protokołu, który ułatwi pracę sędziom. Z wygranej jestem bardzo zadowolony, ale wciąż czeka nas dużo pracy i cały czas to Manchester City jest faworytem do wygrania Ligi Mistrzów - powiedział menedżer Tottenhamu Mauricio Pochettino po zwycięstwie jego zespołu 1:0 w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

W pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów Manchester City przegrał na wyjeździe z Tottenhamem 0:1. Czy w środę The Citizens odwrócą losy awansu, a Pep Guardiola po raz pierwszy zaprowadzi City do półfinału LM? Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21.

W ostatniej kolejce Premier League Manchester City pokonał na wyjeździe Brighton 4:1, dzięki czemu po raz drugi z rzędu został mistrzem Anglii. Po powrocie do Manchesteru, na Etihad Stadium piłkarze The Citizens świętowali sukces wraz z kibicami.

Zapowiada się gorące lato w Manchesterze. Zespół Pepa Guardioli dopiero co sięgnął po drugie z rzędu mistrzostwo, ale wraz z planami wzmocnienia zespołu trwa zakulisowa walka o dziesiątki milionów euro związanych z występami w najbardziej prestiżowych piłkarskich rozgrywkach na świecie.

Manchester może zostać odcięty od tych pieniędzy w związku z rzekomymi nieprawidłowościami finansowymi, o czym napisał amerykański dziennik.

Angielski klub jest oskarżony o złamanie zasad finansowego fair play. FFP to szereg zasad, które zostały wprowadzone, by kluby nie wydawały więcej, niż zarabiają. W skrócie: nie popadły w spiralę długów i nie zbankrutowały. Jak tłumaczył stojący za tymi regulacjami były prezydent UEFA Michel Platini, swego czasu zagrożony miał być budżet nawet co drugiego klubu.

Przepisy nie są w smak największym, którzy szukają furtek, jak można obejść finansowe fair play. Tym razem na celownik został wzięty, nie po raz pierwszy, Manchester City. W 2014 roku na "The Citizens" nałożono już grzywnę w wysokości 60 mln euro. Sytuacja się powtarza, dlatego scenariusz z wykluczeniem klubu z Ligi Mistrzów ma być bardzo prawdopodobny. Według "The New York Times" otwartym pytaniem pozostaje tylko to, kiedy angielski klub spotka taka dyskwalifikacja.

Pracami komisji UEFA, która bada nieprawidłowości w klubie z Etihad, kieruje były premier Belgii Yves Leterme. Końcowe wnioski mają zostać przedstawione jeszcze w tym tygodniu. Prowadzona przez niego komisja ma rekomendować wyrzucenie mistrzów Anglii z Champions League.

Nie jest tylko jasne, czy zawieszenie, oczywiście jeśli zostanie nałożone, wejdzie w życie w najbliższym sezonie, czy dopiero 2020-21. Kwalifikacje do następnej edycji Ligi Mistrzów startują w czerwcu, natomiast faza grupowa, w której Manchester ma miejsce jako jedna z czterech najlepszych angielskich drużyn, we wrześniu. UEFA czeka więc walka z czasem, ponieważ po ewentualnym niekorzystnym werdykcie klub będzie jeszcze mógł odwołać się do Trybunału Arbitrażowego w Lozannie.

To nie pierwszy raz, kiedy Manchester City jest na celowniku śledczych z powodu możliwych naruszeń finansowego fair play. Ostatnie problemy klubu zaczęły się wraz z publikacją w "Der Spiegel". Niemiecki tygodnik dotarł do dokumentów, które miały świadczyć o zawyżaniu kontraktów sponsorskich celem doinwestowania klubu z obejściem przepisów. "Zarzuty o nieprawidłowościach finansowych są całkowicie nieprawdziwe" - bronił się w opublikowanym w trakcie sezonu oświadczeniu Manchester City.

W poprzednim sezonie tylko sześć drużyn zarobiło w Lidze Mistrzów więcej niż Manchester City, który zainkasował 63 mln euro. Wynik finansowy za ten sezon powinien być podobny, jako że The Citizens ponownie odpadli w ćwierćfinale. W zeszłym roku najwięcej na tych rozgrywkach zarobił zdobywca Pucharu Europy Real Madryt, który wzbogacił się o 88 mln euro.