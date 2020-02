Trzęsienie ziemi w Manchesterze City. Na wyrzuceniu z Ligi Mistrzów może się nie skończyć

Manchester City awansował do czwartej rundy Pucharu Anglii

Manchester City wykluczony z Ligi Mistrzów Manchester City... czytaj dalej » Specjalna komórka UEFA kontrolująca finanse klubów udowodniła, że City m.in. zawyżało przychody od sponsorów, nierzadko będącymi organizacjami powiązanymi z właścicielami. Manipulowano również przy informacjach o rentowności klubu. Co więcej, wciąż aktualny mistrz Anglii nie współpracował podczas dochodzenia.

W wyniku powyższych nieprawidłowości klub został ukarany grzywną w wysokości 30 milionów euro, a przede wszystkim dostał zakaz występów w dwóch kolejnych edycjach Ligi Mistrzów (2020/2021 i 2021/2022) i innych europejskich rozgrywkach.

Odjęcie punktów

Na tym jednak nie koniec. The Citizens zostali wzięci pod lupę również przez władze Premier League, które rozważają nałożenie kolejnych sankcji. W Anglii dwa lata po UEFA wprowadzono własny system regulacji przypominający Finansowe Fair Play. Na ten moment potencjalna kara nie została sprecyzowana, ale mówi się głównie o odjęciu punktów w obecnych rozgrywkach lub kolejnym sezonie.

Jak informują dzienniki "The Guardian" i "Independent", śledztwo zostało wszczęte w marcu ubiegłego roku, gdy w niemieckim magazynie "Der Spiegel" pojawiły się dowody świadczące o fałszowaniu dokumentacji przez klub. Wówczas władze City utrzymywały, że artykuł powstał na podstawie nieprawdziwych e-maili, które miały zostać sfabrykowane przez hakerów.

Jedyną szansą The Citizens na uniknięcie wszelkich kar, jest odwołanie się do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu (CAS), który może nakazać uchylenie wyroku UEFA. Od razu po ogłoszeniu wyroku klub poinformował, że skorzysta z tej możliwości.

W sobotę w trybie pilnym doszło do spotkania piłkarzy z zarządem i dyrektorem wykonawczym Ferranem Soriano. Według "The Telegraph" klub przedstawił możliwe scenariusze w przypadku, gdyby kara nałożona przez UEFA została utrzymana.

Brytyjskie media twierdzą, że kilku piłkarzy postanowi zmienić pracodawcę po zakończeniu sezonu, jeśli CAS nie rozpatrzy sprawy pozytywnie lub postępowanie będzie się przeciągało. Z pełnionej funkcji może również zrezygnować szkoleniowiec Josep Guardiola. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2021 roku i nadal nie został przedłużony.